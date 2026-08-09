Baba Wanga: Das steht uns heuer noch bevor

Großer Krieg und KI-Katastrophe: Die Prophezeiungen der blinden Wahrsagerin versprechen nichts Gutes.

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Die Bulgarin Baba Wanga starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Wanga, "Nostradamus des Balkan" genannt, galt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und wurde als "lebende Heilige" verehrt. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Aufstieg des IS prophezeit haben. Auch für 2026 hat die blinde Wahrsagerin noch mehr Katastrophen prophezeit, die bisher (zum Glück) noch nicht eingetreten sind.

Prophezeiungen für 2026

Naturgewalten

Baba Vanga soll für 2026 eine Serie schwerer Naturkatastrophen angekündigt haben. Dazu zählen Erdbeben, Vulkanausbrüche und extreme Wetterlagen. Besonders brisant: Rund sieben bis acht Prozent der Landfläche weltweit könnten betroffen sein. Damit wären nicht nur Menschen, sondern auch wichtige Infrastruktur und ganze Ökosysteme gefährdet.

Baba Vanga soll für 2026 eine Serie schwerer Naturkatastrophen angekündigt haben. Dazu zählen Erdbeben, Vulkanausbrüche und extreme Wetterlagen. Besonders brisant: Rund sieben bis acht Prozent der Landfläche weltweit könnten betroffen sein. Damit wären nicht nur Menschen, sondern auch wichtige Infrastruktur und ganze Ökosysteme gefährdet. Gefahr eines großen Krieges

Ein weiterer düsterer Punkt betrifft die weltpolitische Lage. Vanga sprach von einer möglichen Ausweitung von Spannungen zwischen großen Staaten. Demnach könnte es zu einem offenen Konflikt zwischen Russland und den USA kommen, während auch die Frage um Taiwan und China brisanter werden könnte. Manche deuten dies sogar als Hinweis auf den Beginn eines dritten Weltkriegs.

Ein weiterer düsterer Punkt betrifft die weltpolitische Lage. Vanga sprach von einer möglichen Ausweitung von Spannungen zwischen großen Staaten. Demnach könnte es zu einem offenen Konflikt zwischen Russland und den USA kommen, während auch die Frage um Taiwan und China brisanter werden könnte. Manche deuten dies sogar als Hinweis auf den Beginn eines dritten Weltkriegs. Warnung vor künstlicher Intelligenz

Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz schreitet in vielen Bereichen rasant voran. Doch Vanga soll für 2026 gewarnt haben, dass diese Technik die Menschen nicht nur unterstützen, sondern sogar übertreffen und beherrschen könnte.

Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz schreitet in vielen Bereichen rasant voran. Doch Vanga soll für 2026 gewarnt haben, dass diese Technik die Menschen nicht nur unterstützen, sondern sogar übertreffen und beherrschen könnte. Begegnung mit Außerirdischen

Einer der ungewöhnlichsten Punkte betrifft den Weltraum. Vanga soll vorausgesagt haben, dass es im November 2026 erstmals direkten Kontakt mit Außerirdischen geben werde. Sie sprach von einem großen Raumschiff, das in die Erdatmosphäre eindringt. Spannend ist, dass Wissenschaftler aktuell tatsächlich ein Himmelsobjekt namens 3I/ATLAS beobachten. Dieses soll am 30. Oktober 2026 in einer Entfernung von rund 130 Millionen Meilen (etwa 209 Millionen Kilometer) an der Erde vorbeiziehen. Der bekannte Harvard-Astronom Avi Loeb erklärte, das Objekt zeige ungewöhnliche Merkmale, die man so noch nie bei Kometen im Sonnensystem beobachtet habe. Ob darin ein Hinweis auf außerirdisches Leben steckt, bleibt jedoch offen.

Wie bei vielen Prophezeiungen Baba Wangas bleibt unklar, was sie tatsächlich gesagt hat. Die meisten Aussagen beruhen auf späteren Interpretationen, oft ohne schriftlichen Beleg. Dennoch spiegeln die Visionen die Ängste unserer Zeit: Klimawandel, politische Unsicherheit, technologische Umbrüche.