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Lebensgefährlich

Influencer will wortwörtlich einen Besen essen

Ein Mann hält einen kleinen Besen in den Händen in einem Zimmer.
© TikTok/ aditotoro
Der bekannte Influencer Aditotoro will ein lebensgefährliches Experiment durchführen. Der Schweizer, bürgerlich Adrian Vogt (27), will wortwörtlich einen Besen essen.&nbsp;
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"Bitte nicht nachmachen!", sagte der Influencer in einem seiner aktuelleren Videos. Der Internet-Star hat ein Ziel: Innerhalb einer Woche will er wortwörtlich einen Besen essen. Dafür hat sich der Schweizer einen Monat lang darauf vorbereitet. Stück für Stück können seine Follower ihn bei seinem Experiment auf seinen Social-Media-Profilen verfolgen.

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Die Entscheidung fiel auf einen simplen Naturbesen mit Holzstiel und einem Kopf aus Stroh. Aditotoro hat den Stiel schon zu Holzmehl verarbeitet. Er mischt das nun in seine Mahlzeiten. Aus dem Mehl hat er unter anderem schon einen Holz-Schokokuchen gebacken. Was aus dem Strohkopf entstehen sollte, ist derzeit noch unklar.

Lebensgefährlich

Wie die "Bild" berichtet, ist der Verzehr eines Besens lebensgefährlich. Der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl reagiert auf das Experiment besorgt und warnt, dass es höchst gefährlich sei. Riedl erklärt: "Die unverdaulichen Materialien eines Besens können zu einem tödlichen Darmverschluss führen." Zusätzlich können innere Verletzungen auftreten, wenn das Holzmehl zu grob ist. Zudem bestehe Erstickungsgefahr. Riedl meint: "Holzsplitter und Borsten können die Atemwege blockieren oder die Speiseröhre durchstechen." Auch zu fein gemahlen kann Holzmehl zu einer Vergiftung führen.

Auf TikTok reagierten die Fans von Aditotoro besorgt auf seine Ankündigung. Unten schreiben sie: "Bitte pass auf dich auf" oder: "Ist das nicht schädlich?" Ein anderer Nutzer findet das Experiment "die dümmste und beste Idee zugleich". Der Schweizer Adrian Vogt wurde durch seine Comedy-Videos auf TikTok und Instagram bekannt. Zuletzt feierte er mit dem WM-Song "Wunder von New York" einen Hit.

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