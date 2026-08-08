Buzz
TV
E-Paper
Immo

Fans verärgert

Verrückter Kino-Kampf: Palatschinke fordert Spider-Man heraus

Spider-Man schwingt zwischen Hochhäusern, während eine weitere Figur auf einem Gerüst steht.
© Sony Pictures
In Russlands Kinosälen tobt ein Streit zwischen sehr verschiedenen Action-Helden: Spider-Man gegen eine Art Trickfigur-Palatschinke.
OE24 auf Google bevorzugen

Viele Filmfans sind verärgert, weil an diesem Kinowochenende nicht der Hollywood-Blockbuster "Spider-Man: Brand New Day" angelaufen ist. Stattdessen setzten Verleiher nach Medienberichten durch, dass zunächst die russische Eigenproduktion "Der letzte Held: Kolobok" gezeigt wird.

Auch interessant

Reisepass in Alufolie: Das steckt dahinter

Pepsi verkauft eigenes Cola-Duschgel

Vor 175 Jahren: Das ist der Coca-Cola-Vorläufer

Kolobok ist ein russisches Volksmärchen, das dem auch in Deutschland bekannten Stoff zu "Der dicke fette Pfannkuchen" ähnelt: Der rundliche Held will sich nicht essen lassen und rollt und rollt. In seinem mittlerweile vierten russischen Kinomärchen besteht der Hauptcharakter - eine Trickfigur zwischen realen Schauspielern - erneut viele Abenteuer in einer Zauberwelt voller Folklore.

Verleih setzt Kinos unter Druck

Viele russische Kinofans wollten aber lieber Tom Holland als Spinnenmensch sehen. Die Vorverkaufszahlen ließen ein Abschmieren von "Kolobok" an der Kinokasse befürchten. Also verschob der Verleih den Start von "Spider-Man". Es wurde mit Konsequenzen gedroht, sollten Kinos den Hollywood-Film als Vorpremiere zeigen, berichtete die Filmexpertin Sofia Worobjowa für das Portal "Meduza".

Drohungen gegen die Filmemacher

Darauf erhob sich ein Shitstorm; auf Filmplattformen wie kinopoisk.ru wurde der Kolobok systematisch abgewertet. Der Ärger ging so weit, dass der staatliche TV-Sender Rossija 24, ein Sponsor des Films, schließlich Anzeige erstattete: Es gebe Todesdrohungen gegen Regisseur Anton Maslow und Hauptdarsteller Dmitri Schurawljow. "Unzufriedenheit mit der Qualität der Inhalte vermischt sich mit Hass, Drohungen und offenem Chaos im Netz", hieß es.

Vonseiten des Filmteams schüttete der Komiker Garik Charlamow, der dem Kolobok seine Stimme leiht, Öl ins Feuer. Ihm sei der Spinnenmann völlig egal, entgegnete er den verärgerten "Spider-Man"-Fans: "Ich liebe Batman!"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pepsi verkauft eigenes Cola-Duschgel

Influencer will wortwörtlich einen Besen essen

Spanischer Pilot veräppelt Argentinien-Fans

Lotto-Drama: 14 Millionen landeten im Müll

Reisepass in Alufolie: Das steckt dahinter

Verrückter Kino-Kampf: Palatschinke fordert Spider-Man heraus

Kann tödlich sein: Experten warnen vor Sex-Trend

Entwickler baut KI-Laser gegen Mücken

Neuer Croissant-Trend sorgt für Ekel online

Vor 175 Jahren: Das ist der Coca-Cola-Vorläufer