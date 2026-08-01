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3.000 Düfte getestet

Pepsi verkauft eigenes Cola-Duschgel

Pepsi-Logo als Werbeschild an einer Gebäudewand bei blauem Himmel.
© NurPhoto via Getty Images
Der Getränkehersteller Pepsi-Cola bringt mit der Kosmetikmarke Glamlite eine eigene Körperpflegeserie auf den Markt. Über TikTok werden Duschgel und Peeling mit den Düften Kirsch-Limo und Vanille-Cola verkauft.
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Zwölf Dollar verlangen US-Kosmetikmarke Glamlite und Pepsi-Cola für ein Duschgel, das nach Kirsch-Limo riecht. Laut dem japanischen Portal "Denfaminicogamer" bringen sie gemeinsam zwei Produkte auf den Markt, die einen besonderen Duft in den Bad bringen sollen.

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Kunden können zwischen einem Duschgel mit Wildkirschen-Aroma und einem Peeling mit Vanille-Pepsi-Duft entscheiden. Beide Produkte werden jeweils zwölf Dollar kosten und sollen nicht nur den Getränke-Aroma beinhalten, sondern auch pflegende Zutaten wie Sheabutter und Niacinamid.

Lange Entwicklungszeit

Markengründerin&nbsp;&nbsp;Gisele Hernandez betont, dass sie sich für die beiden Produkte rund fünf Jahre Zeit gelassen haben und daran entwickelt haben. In diesem Zeitraum hat das Team über 3.000 Duftvarianten und mehr als 300 Proben getestet, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde.

Laut dem Hersteller sollen weitere Produkte folgen. Wie "Denfaminicogamer" berichtet, plant Glamlite schon dekorative Kosmetik im Pepsi-Design. Der Kosmetikhersteller hat schon einige verrückte Kooperationen hinter sich, unter anderem mit Süßspeisen, Barbie und bekannten Horrorfilmen.

Hernandez erklärt, dass die lange Entwicklungszeit eine bewusste Entscheidung war. Sie sagt: "Als Make-up-Marke war der Einstieg in die Körperpflege nichts, was ich überstürzen wollte. Wenn wir uns einen Platz in Ihrer Duschroutine verdienen wollten, musste jede einzelne Formel überzeugen." Der Verkaufsstart erfolgt zuerst über eine Live-Übertragung auf TikTok.

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