Beauty-Hype jetzt in Wien: Dr. Emi Arpa launcht bei Douglas

Ihre Produkte sind in den sozialen Medien längst Kult, jetzt erobert Dr. Emi Arpa auch den österreichischen Beauty-Markt: Ab sofort gibt es ihre Skincare-Brand bei Douglas. Zum Launch kommt die Dermatologin persönlich ins Wiener House of Beauty.

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Wer bisher Barrier Boost, Better Balm oder eines der begehrten Retinal-Seren von Dr. Emi Arpa haben wollte, musste meist online bestellen. Das ändert sich jetzt: DR. EMI ARPA ist ab sofort bei Douglas Österreich erhältlich – online und im House of Beauty auf der Wiener Kärntner Straße.

Zum offiziellen Start wurde die Marke bei einem exklusiven Press Lunch in Wien präsentiert. Gründerin Dr. Emi Arpa war selbst vor Ort und sprach über ihre Vision, ihre Produktentwicklung und die Wirkstoffe hinter ihrer erfolgreichen Pflegelinie.

DR. EMI ARPA startet bei Douglas Österreich

Dr. Emi, wie sie von ihrer Community genannt wird, gehört zu den bekanntesten Dermatologinnen im deutschsprachigen Raum. Auf Social Media erklärt sie Hautpflege verständlich, räumt mit Beauty-Mythen auf und zeigt, welche Wirkstoffe tatsächlich Sinn ergeben. Genau dieser Ansatz steckt auch hinter ihrer eigenen Marke.

Statt kurzlebigen Skincare-Trends hinterherzulaufen, konzentriert sich DR. EMI ARPA auf eine gesunde Hautbarriere und unkomplizierte Routinen. In den Produkten kommen unter anderem Fermente, Prä- und Postbiotika, Ceramide, Panthenol, Antioxidantien und Retinal zum Einsatz.

Die Idee, Fermente in ihre eigenen Formulierungen zu integrieren, entstand während Arpas Arbeit in einer Wundambulanz. Heute sind sie ein zentraler Bestandteil ihrer Marke. Die Produkte werden in einem eigenen Labor in Deutschland hergestellt und sollen unterschiedliche Hautprobleme abdecken – von Trockenheit und Rötungen über Unreinheiten bis zu Pigmentflecken und ersten Fältchen.

Diese Bestseller gibt es jetzt bei Douglas

Bei Douglas startet die Marke direkt mit einem umfangreichen Sortiment von rund 30 Produkten. Mit dabei sind praktisch alle Klassiker, für die Dr. Emi bekannt ist.

Dazu zählt die Barrier Boost Cream, die trockene und gestresste Haut intensiv pflegen soll. Der Gel-Cleanser The Ten out of Ten reinigt besonders mild, während das Serious C Complex mit Vitamin C und Antioxidantien für mehr Glow sorgen soll.

Auch die Retinal-Seren Absolute A und Absolute A+, die Peelingmaske Active Acids, die Feuchtigkeitsmaske Overnight Oats, die Augenpflege Daily Depuff und der beliebte Better Balm für die Lippen sind bei Douglas erhältlich.

Wer den typischen No-Make-up-Glow der Marke sucht, findet außerdem neuere Beauty-Hybride wie den flüssigen Bronzer Tan Touch, den Lipgloss Bare Bliss und die Hydra Hero Milky Drops. Das Sortiment reicht von kleinen Reisegrößen ab 14 Euro bis zu kompletten Pflegesets.

Und es bleibt nicht bei den bisherigen Bestsellern: Auch viele Produktneuheiten, die Dr. Emi in den kommenden Wochen und Monaten vorstellen wird, sollen künftig bei Douglas erhältlich sein.

Meet & Greet mit Dr. Emi Arpa in Wien

Zum Launch trifft Dr. Emi ihre österreichischen Fans auch persönlich. Am 16. September 2026 findet von 16.30 bis 17.30 Uhr ein Meet & Greet im Wiener House of Beauty statt.

Die Dermatologin wird vor Ort sein, um ihre Community kennenzulernen und gemeinsam mit den Fans den Österreich-Start ihrer Marke zu feiern.