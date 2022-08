Mit der Katze auf dem Fahrrad durch Europa reisen – was wie ein Film klingt hat der Schotte Dean Nicholson zur Realität gemacht. Seit mehr als 2 Jahren begleitet ‚Nala‘ Dean auf seinen Reisen in verschiedenste Länder.

Dean fand seine Wegbegleiterin Nala vor 2 ½ Jahren am Straßenrand. Er entschied sich, die Katze aufzunehmen und schließlich bei seinen Reisen mitzunehmen. Die beiden wurden schnell zu einem unzertrennlichen Team. Dean reiste mit dem Fahrrad bereits durch 19 europäische Länder, Nala durch 11. Die Katze weicht Dean nicht mehr von der Seite – im Fahrradkörbchen am Lenker ist sie immer mit dabei. Dean plant gemeinsam mit Nala noch weitere Länder in Europa zu bereisen. Danach ist eine Reise in die USA oder nach Asien geplant.

Mehr als 650.000 Follower

Auf Instagram teilt der Schotte Reiseeindrücke und Moment der gemeinsamen Touren mit mehr als 650.000 Followern. Genau diese Follower waren es auch, die Nala halfen, als sie krank wurde. Dean bat auf Instagram um finanzielle Hilfe, aufgrund der hohen Tierarztkosten, die Follower spendeten sogar mehr als benötigt wurde. Jetzt nutzt Dean die Social-Media Plattform regelmäßig um Spenden für Streunerkatzen zu sammeln.