Wir haben uns eine der günstigeren LED-Masken angeschaut: Diese überzeugt

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LED-Masken sieht man mittlerweile überall: auf TikTok, Instagram und in den Badezimmern zahlreicher Beauty-Fans. Das Problem? Viele bekannte Modelle kosten mehrere hundert Euro. Umso neugieriger waren wir auf eine deutlich günstigere Alternative von Amazon. Wir haben die kabellose LED-Maske von XSSNVV selbst ausprobiert – und für aktuell 85,70 Euro hat sie uns tatsächlich positiv überrascht.

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Ich gebe zu: Beim ersten Aufsetzen kommt man sich ein wenig vor, als wäre man gerade in einem Science-Fiction-Film gelandet. Doch genau das gehört mittlerweile fast schon zum Ritual. Maske aufsetzen, Licht einschalten und für ein paar Minuten einfach nichts machen – gerade am Abend hat sich das in unserem Test überraschend schnell wie eine kleine Beauty-Auszeit angefühlt.

Und das Beste daran: Man muss dafür nicht gleich mehrere hundert Euro ausgeben.

LED Maske Gesicht, Kabellos Lichttherapie Gesichtsmaske, 4 Modi © XSSNVV

Wir haben die LED-Maske selbst ausprobiert

Die XSSNVV LED-Gesichtsmaske ist kabellos und wiederaufladbar. Für uns ist das tatsächlich einer der größten Pluspunkte. Kein Kabel, das beim Zurücklehnen stört, und kein Zwang, während der Anwendung direkt neben einer Steckdose zu sitzen.

Die Bedienung fanden wir unkompliziert und schnell verständlich. Insgesamt stehen vier verschiedene Lichtmodi zur Verfügung, darunter rotes und blaues LED-Licht. So lässt sich die Anwendung je nach persönlicher Beauty-Routine variieren.

Was uns ebenfalls wichtig war: Wie fühlt sich die Maske überhaupt an? Schließlich bringt die spannendste Technik wenig, wenn man das Gerät nach zwei Anwendungen nicht mehr aus dem Schrank holt. In unserem Alltag ließ sich die Anwendung angenehm in die Abendroutine integrieren. Gerade weil das Modell kabellos ist, wirkt das Ganze weniger umständlich, als wir zunächst erwartet hatten.

LED Maske Gesicht, Kabellos Lichttherapie Gesichtsmaske, 4 Modi © XSSNVV

Und was hat unsere Haut nach dem Test gesagt?

Hier würden wir keine Wunder über Nacht versprechen. Eine LED-Maske ist schließlich kein Instagram-Filter, den man nach zehn Minuten wieder abnimmt und plötzlich mit komplett neuer Haut dasteht.

Was uns an der Anwendung vielmehr gefallen hat, ist das Gesamtgefühl: Die regelmäßige LED-Session wurde schnell zu einem kleinen zusätzlichen Schritt in unserer Skincare-Routine. Unsere Haut wirkte nach den Anwendungen gepflegt und frisch, wobei solche Eindrücke natürlich individuell sind und sich daraus keine allgemeine Wirkung ableiten lässt.

Der Hersteller bewirbt die verschiedenen Modi unter anderem mit Begriffen wie Anti-Aging, Hautklärung und Beruhigung. Solche Versprechen sollte man jedoch nicht mit garantierten Ergebnissen verwechseln. Insbesondere bei Akne, Entzündungen oder anderen Hauterkrankungen ersetzt eine Beauty-Maske keine dermatologische Behandlung.

Für unter 90 Euro hat sie uns besonders überrascht

Der entscheidende Punkt ist für uns der Preis. Aktuell kostet die Maske bei Amazon im befristeten Angebot 85,70 Euro statt 100,84 Euro. Sie sparen also 15 Prozent beziehungsweise 15,14 Euro.

Und genau mit diesem Preis im Hinterkopf fällt unser Eindruck positiv aus. Wer neugierig auf LED-Skincare ist, muss mit diesem Modell nicht sofort mehrere hundert Euro investieren. Sie bekommen eine wiederaufladbare, kabellose Maske mit vier Modi, die sich unkompliziert in die eigene Beauty-Routine einbauen lässt.

Auch bei anderen Käuferinnen und Käufern kommt das Modell bislang gut an. Zum Zeitpunkt unserer Recherche steht es bei 4,8 von fünf Sternen bei 87 Bewertungen. Mehr als 50 Exemplare wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft. Gerade bei den Rezensionen sollte man allerdings berücksichtigen, dass die Datenbasis noch relativ klein ist.

Würden wir die LED-Maske weiterverwenden?

Ja – vor allem, weil die Anwendung unkomplizierter ist, als wir erwartet hatten. Man braucht keine aufwendige Vorbereitung und kann die LED-Session gut mit einem ruhigen Abend auf dem Sofa verbinden.

Natürlich würden wir deshalb nicht behaupten, dass diese 85-Euro-Maske teurere LED-Geräte grundsätzlich ersetzen kann. Dafür unterscheiden sich die Geräte technisch zu stark, und auch Haut sowie Erwartungen sind von Person zu Person verschieden.

Als vergleichsweise günstiger Einstieg in die Welt der LED-Skincare hat uns das Modell aber überzeugt. Besonders die kabellose Nutzung, die vier Lichtmodi und die einfache Integration in unsere Abendroutine sind Dinge, die wir nach unserem Test nicht mehr missen möchten.

Für aktuell 85,70 Euro ist die XSSNVV deshalb ein Beauty-Gadget, bei dem wir verstehen können, warum LED-Masken gerade so einen Hype erleben.

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