Amazon: Das ghd gold Glätteisen ist jetzt 51% günstiger!

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Ein guter Hair Day kann manchmal schon beim Styling beginnen. Glatte Längen, elegante Wellen oder schwungvolle Locken: Mit dem richtigen Tool müssen dafür nicht gleich mehrere Geräte im Badezimmer liegen. Das ghd gold gehört zu den bekannten Allroundern unter den Glätteisen – und ausgerechnet das Premium-Modell ist bei Amazon aktuell besonders stark reduziert. Statt der angegebenen UVP von 261,18 Euro zahlen Sie derzeit nur 127,36 Euro.

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Wer morgens schon einmal mit widerspenstigen Längen, Frizz und wenig Zeit vor dem Spiegel gestanden hat, weiß: Beim Haarstyling zählt nicht nur das Ergebnis. Es sollte vor allem schnell, unkompliziert und möglichst vielseitig funktionieren.

Genau hier setzt das ghd gold Glätteisen an. Denn obwohl der Name zunächst nach klassischen Sleek-Looks klingt, kann das Stylingtool deutlich mehr. Durch seine Form lässt es sich auch für Locken und Wellen verwenden. Aus einem Glätteisen wird damit ein Multistyler für unterschiedlichste Looks.

Normalerweise gehört ghd allerdings nicht gerade zu den Beauty-Schnäppchen. Umso interessanter ist der aktuelle Amazon-Preis.

ghd gold Glätteisen: Haarglätter & Multistyler, Sleek & Anti Frizz Finish © ghd

127,36 statt 261,18 Euro: Dieser Beauty-Deal fällt auf

Amazon bietet das ghd gold derzeit für 127,36 Euro an. Als UVP werden 261,18 Euro angegeben. Damit liegt die Ersparnis aktuell bei stolzen 51 Prozent beziehungsweise 133,82 Euro.

Sie zahlen damit momentan weniger als die Hälfte der angegebenen UVP.

Gerade wenn das ghd gold ohnehin schon länger auf Ihrer Beauty-Wunschliste steht, dürfte dieser Preis interessant sein. Denn bei Stylingtools, die man im besten Fall mehrere Jahre regelmäßig verwendet, kann sich ein höherer Anschaffungspreis eher rechtfertigen als bei kurzlebigen Beauty-Gadgets.

Die Nachfrage ist entsprechend groß: Amazon weist zum Zeitpunkt des Angebots mehr als 2.000 Käufe innerhalb des vergangenen Monats aus.

ghd gold Glätteisen: Haarglätter & Multistyler, Sleek & Anti Frizz Finish © ghd

Sleek Hair ist zurück – aber bitte mit Glanz

Beim Glätten geht es längst nicht mehr darum, die Haare möglichst platt an den Kopf zu legen. Moderne Sleek-Looks leben von glänzenden, geschmeidig wirkenden Längen, während Frizz möglichst in den Hintergrund rückt.

Das ghd gold arbeitet mit zwei beweglichen Stylingplatten und einer von ghd vorgesehenen Stylingtemperatur von 185 Grad Celsius. Sensoren überwachen die Temperatur während des Stylings.

Der Gedanke dahinter: Statt einfach immer mehr Hitze einzusetzen, soll eine kontrollierte Temperatur ein zuverlässiges Styling ermöglichen. ghd bewirbt das Gerät entsprechend mit Styling "ohne extreme Hitzeschäden". Das sollte allerdings nicht mit "ohne Hitzebelastung" verwechselt werden – Hitze bleibt Hitze. Ein geeigneter Hitzeschutz ist deshalb auch bei einem hochwertigen Glätteisen sinnvoll.

Nicht nur glatt: Das ghd gold kann auch Wellen und Locken

Und hier wird das Modell besonders spannend.

Die 26 Millimeter breiten Platten sind nicht ausschließlich für glatte Looks gedacht. Dank des abgerundeten Designs können Sie das Gerät drehen und damit auch Bewegung in die Haare bringen.

Sie möchten morgens einen klassischen Sleek Look? Glätten Sie die Längen.

Abends darf es etwas glamouröser sein? Dann können Sie mit einer Drehbewegung Wellen oder Locken formen.

Und wenn Sie lediglich die Spitzen leicht nach innen oder außen stylen möchten, funktioniert auch das.

Gerade deshalb ist ein Multistyler wie das ghd gold für alle interessant, die gerne zwischen verschiedenen Frisuren wechseln, aber nicht für jeden Look ein eigenes Stylinggerät kaufen möchten.

ghd gold Glätteisen: Haarglätter & Multistyler, Sleek & Anti Frizz Finish © ghd

Ein Tool, viele Looks

Besonders schön ist die Vielseitigkeit bei mittellangem und langem Haar. Statt jeden Tag denselben Look zu tragen, können Sie das Styling an Outfit und Anlass anpassen.

Zum Blazer und Büro-Look passen beispielsweise glatte, glänzende Längen. Für ein Dinner dürfen es weiche Wellen sein. Und wenn es morgens schnell gehen muss, können schon geglättete Partien rund um das Gesicht und sauber gestylte Spitzen einen großen Unterschied machen.

Auch der aktuell wieder beliebte glänzende Blowout-Look lässt sich mit einem Glätteisen unterstützen, indem die Spitzen gezielt geformt werden.

Das ghd gold ist damit weniger ein Spezialist für eine einzige Frisur als vielmehr ein Beauty-Werkzeug, das Sie unterschiedlich einsetzen können.

ghd gold Glätteisen: Haarglätter & Multistyler, Sleek & Anti Frizz Finish © ghd

Für verschiedene Haartypen gedacht

Laut Produktbeschreibung eignet sich das Glätteisen für alle Haartypen. Wie schnell Sie zum gewünschten Ergebnis kommen, hängt natürlich trotzdem von Ihrer individuellen Haarstruktur, Haardichte und Ausgangssituation ab.

Feines, relativ glattes Haar stellt andere Anforderungen als sehr dichtes oder stark strukturiertes Haar.

Wichtig ist deshalb auch die richtige Anwendung: Arbeiten Sie am besten mit vollständig trockenem Haar, teilen Sie größere Haarmengen in Partien und verwenden Sie einen Hitzeschutz. Statt dieselbe Strähne immer wieder zu bearbeiten, ist ein langsamer, kontrollierter Durchgang meist die elegantere Lösung.

Warum ghd gold ein Klassiker im Badezimmer geworden ist

Es gibt Beauty-Geräte, die kurzzeitig überall auf Social Media auftauchen und einige Monate später wieder verschwunden sind. Das ghd gold gehört eher zur anderen Kategorie.

Die Kombination aus schlichtem Design, unkomplizierter Bedienung und mehreren Stylingmöglichkeiten macht verständlich, warum das Gerät seit Jahren bekannt ist.

Auch die Amazon-Bewertungen fallen insgesamt positiv aus. Bei mehr als 6.100 Rezensionen erreicht das Modell derzeit 4,4 von 5 Sternen. Natürlich sind Sternebewertungen kein Garant dafür, dass ein Stylinggerät zu jedem Haartyp passt. Bei einem Produkt in dieser Preisklasse lohnt sich deshalb trotzdem ein Blick in aktuelle Rezensionen.

Besonders praktisch für alle, die morgens wenig Zeit haben

Vielleicht ist das sogar der größte Luxus eines guten Stylingtools: Sie müssen morgens nicht lange darüber nachdenken.

Gerät einschalten, Haare vorbereiten, stylen – fertig.

Das ghd gold benötigt laut Hersteller etwa 25 Sekunden zum Aufheizen. Praktisch ist außerdem der automatische Schlafmodus: Wird das Gerät eine gewisse Zeit nicht verwendet, schaltet es sich automatisch aus.

Gerade für alle, die auf dem Weg ins Büro plötzlich die gefürchtete Frage im Kopf haben – "Habe ich eigentlich mein Glätteisen ausgeschaltet?" – ist das ein beruhigendes Detail.

Unser Beauty-Check: Wann lohnt sich der Kauf?

Für jemanden, der zweimal im Jahr ein Glätteisen verwendet, bleiben selbst 127 Euro eine ordentliche Investition. Anders sieht es aus, wenn Haarstyling zu Ihrer regelmäßigen Beauty-Routine gehört.

Dann bekommen Sie ein Gerät, mit dem Sie glätten, Wellen formen, Locken stylen und die Spitzen in Form bringen können. Genau diese Vielseitigkeit macht das ghd gold interessanter als ein Stylingtool, das nur einen einzigen Look beherrscht.

Und dann ist da natürlich noch der aktuelle Preis.

127,36 Euro statt 261,18 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von 133,82 Euro. Ein Rabatt von 51 Prozent auf ein bekanntes Premium-Stylingtool ist definitiv ein Angebot, bei dem Beauty-Fans genauer hinsehen dürften.

Wer sich das ghd gold schon länger wünscht oder sein altes Glätteisen ersetzen möchte, findet deshalb gerade einen ziemlich guten Zeitpunkt für ein Upgrade im Badezimmer.

Denn manchmal braucht es für einen neuen Look eben keinen Friseurtermin – sondern nur ein Stylingtool, das morgens genau das macht, was Sie gerade möchten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.