USA: In 100 Tagen sollen 100 Mio. Menschen geimpft werden

Sobald Joe Biden im Amt ist, will er so schnell wie möglich mit verschärften Maßnahmen die Corona-Pandemie bekämpfen. Dazu gehört auch ein straffer Impf-Plan.

Der designierte US-Präsident Joe Biden hat ein ambitioniertes 100-Tage-Programm angekündigt, um das Coronavirus zu bekämpfen. Die drei zentralen Punkte beinhalten die Wiedereröffnung der meisten Schulen, eine Anordnung zum Tragen von Masken in Gebäuden und an Orten, an denen die Bundesregierung das verfügen könne und ein straffer Impfplan.Dadurch sollen binnen 100 Tagen 100 Millionen Menschen geimpft werden.

Biden präsentierte außerdem Xavier Becerra als seinen Kandidaten für das Amt des Gesundheitsministers. Becerra ist derzeit Justizminister im Bundesstaat Kalifornien. Er war bereits am Montag von Biden nominiert worden. Als Minister muss Becerra vom US-Senat bestätigt werden. Der künftige Präsident stellte außerdem weitere Kandidaten für Posten im Gesundheitswesen vor. Koordinieren soll Bidens Team zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Jeff Zients, der unter Präsident Barack Obama unter anderem Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses war.