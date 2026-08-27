Leo-Sneaker: dieses Adidas-Modell ist perfekt für den Herbst

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Manche Trends kündigen sich lange an – andere sind plötzlich überall. Im Herbst 2026 gehört Leopardenmuster definitiv dazu: Der Animal Print erobert jetzt unsere Garderobe, taucht auf Taschen, Schuhen und Accessoires auf und funktioniert dabei längst nicht mehr nur als extravagantes Statement. Aktuelle Herbst-Trendberichte behandeln Animal Prints weiterhin als wichtigen Akzent, der gerade schlichte Outfits spannender macht.

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Besonders schön finden wir den Trend an Sneakern. Denn während eine komplette Leo-Hose oder ein Mantel schnell zum Mittelpunkt des gesamten Looks wird, lässt sich das Muster am Fuß viel unkomplizierter tragen. Genau deshalb haben wir uns den Adidas Breaknet Sleek in "Dusky Bronze / Cream White / Gum" genauer angesehen.

Und der könnte einer dieser Schuhe sein, die Sie im Herbst ständig aus dem Schrank holen.

adidas Women's Breaknet Sleek Schuh, Dusky Bronze Cream White Gum5 © adidas

Warum wir im Herbst wieder Lust auf Leo haben

Der vielleicht größte Irrtum über Leopardenmuster? Dass es schwierig zu kombinieren sei. Eigentlich verhält sich der Print fast wie ein Neutralton. Seine warmen Braun-, Beige- und Schwarztöne passen zu einem erstaunlich großen Teil der klassischen Herbstgarderobe.

Schokobraun, Creme, Camel, Schwarz, Denim, Bordeaux oder Khaki – all diese Farben harmonieren wunderbar damit. Statt noch einen komplett weißen Sneaker zum Outfit zu kombinieren, sorgt Leo sofort für etwas mehr Persönlichkeit.

Gerade im Herbst funktioniert das besonders gut. Wenn wieder Strickpullover, Trenchcoats, Lederjacken und Blazer aus dem Schrank kommen, kann ein gemusterter Schuh den oft sehr ruhigen Looks den entscheidenden Twist geben.

Und Animal Print ist 2026 keineswegs verschwunden: Selbst aktuelle Herbstberichte zeigen Leopard, Zebra und andere Tiermuster weiterhin als modisches Thema.

Das macht den Adidas Breaknet Sleek so schön

Beim Breaknet Sleek gefällt uns vor allem, dass Adidas nicht versucht, aus dem Schuh ein überladenes Statement-Piece zu machen. Die Silhouette bleibt schlank und klassisch, während die Farbkombination Dusky Bronze / Cream White / Gum für den modischen Charakter sorgt.

Adidas selbst beschreibt das Modell mit einem Obermaterial aus Leder und weiteren Materialien, einer Gummiaußensohle sowie einer Memory-Schaum-Einlegesohle. Die Passform wird als regulär angegeben.

Das ist genau die Kombination, die wir uns von einem Herbst-Sneaker wünschen: auffällig genug, um ein Outfit aufzuwerten, aber zurückhaltend genug, um nicht nach zwei Wochen wieder im Schuhschrank zu verschwinden.

So würden wir den Leo-Sneaker im Herbst 2026 tragen

Am schönsten funktioniert der Schuh für uns tatsächlich mit sehr einfachen Looks.

Nehmen Sie eine gut sitzende Straight-Leg-Jeans, dazu einen cremefarbenen Strickpullover und einen langen Mantel in Camel. Der Look wäre mit weißen Sneakern schön – mit Leo-Details wirkt er aber sofort interessanter.

Oder Sie machen es etwas eleganter: schwarze Stoffhose, weißes Shirt, Oversize-Blazer und die Adidas-Sneaker. Dazu eine strukturierte Ledertasche und dezenter Goldschmuck. Der Animal Print nimmt dem klassischen Office-Look seine Strenge und macht ihn moderner.

Auch der derzeit beliebte Mix aus femininen und sportlichen Teilen funktioniert hervorragend: Midirock, Strickcardigan und Leo-Sneaker. Gerade weil der Schuh nicht perfekt zum Rest des Outfits "passen" muss, sieht die Kombination lässiger aus.

Und wenn Sie morgens überhaupt keine Lust haben, lange über Ihr Outfit nachzudenken? Jeans, weißes T-Shirt, Lederjacke, Leo-Sneaker. Fertig.

Der Trick lautet: Leo wie einen neutralen Farbton behandeln

Wer Animal Print bisher gemieden hat, weil er schnell zu auffällig wirkt, sollte gerade bei Schuhen noch einmal darüber nachdenken.

© Getty Images

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Der einfachste Styling-Trick lautet: Kombinieren Sie Leopard nicht wie ein Muster, sondern wie Braun.

Plötzlich werden die Möglichkeiten viel größer. Ein dunkelblauer Jeans-Look? Funktioniert. Cremefarbener Strick? Sehr schön. Bordeauxfarbener Pullover? Noch besser. Schwarzer Blazer? Sofort etwas spannender.

Was wir dagegen vermeiden würden, ist zu viel Animal Print auf einmal. Die Sneaker brauchen nicht zusätzlich eine Leo-Hose, Leo-Tasche und einen gemusterten Schal. Ein Statement reicht.

Genau dadurch wirkt der Look eher nach Fashion als nach Kostüm.

Unser Style-Check: Das ist kein Sneaker nur für einen Trend

Der Breaknet Sleek gefällt uns vor allem deshalb, weil hinter dem auffälligen Detail eine sehr unkomplizierte Sneaker-Form steckt. Das Modell lässt sich im Spätsommer bereits zu Kleidern und Jeans tragen und funktioniert später genauso zu Strick, Mänteln und langen Hosen.

Auch die warme Farbwelt ist ein Vorteil. Während knallige Trendfarben manchmal nur zu wenigen Teilen im Kleiderschrank passen, fügt sich Dusky Bronze ausgesprochen gut in die typischen Herbstfarben ein.

Und vielleicht ist genau das der Grund, warum der Leo-Sneaker gerade wieder so modern wirkt: Er macht Basics interessanter, ohne dass Sie Ihren Stil komplett verändern müssen.

Weiße Sneaker werden deshalb sicherlich nicht verschwinden. Aber wenn Sie im Herbst 2026 Lust auf etwas Neues haben, könnte Leopard die deutlich spannendere Wahl sein.

Der Adidas Breaknet Sleek trifft für uns dabei genau die richtige Balance: ein bisschen wild, ein bisschen retro und trotzdem erstaunlich elegant.

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