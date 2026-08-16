Beauty-Tech boomt: Welche Geräte für zu Hause wirklich sinnvoll sind

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Beauty-Routinen werden zunehmend digital. LED-Licht, IPL, Mikrostrom oder elektrische Reinigungsbürsten versprechen professionelle Beauty-Anwendungen für das eigene Badezimmer. Doch nicht jedes Hightech-Gadget ist automatisch ein Must-have. Wir stellen vier Geräte vor, die unterschiedliche Bereiche der Beauty-Routine abdecken – von Hautpflege bis Haarentfernung.

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1. INIA GLOW LED-Maske: Lichttherapie für zuhause

LED-Masken gehören derzeit zu den auffälligsten Beauty-Tech-Trends. Die INIA GLOW LED-Maske arbeitet laut Produktbeschreibung mit rotem und blauem Licht, bietet drei Modi und verfügt über insgesamt 220 LEDs. Ein Timer lässt sich zwischen zehn und 30 Minuten einstellen, anschließend kann sich das Gerät automatisch abschalten.

INIA GLOW LED Maske Gesicht, Rotes & Blaues Licht, 3 Modi, 220 LEDs © INIA

Der Vorteil: Sie können die Anwendung unkompliziert in Ihre abendliche Pflegeroutine integrieren. Die Maske ist außerdem mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Mit 4,2 von 5 Sternen bei mehr als 1.100 Bewertungen gehört das Modell zu den bereits häufig bewerteten Geräten seiner Kategorie. Zum angegebenen Zeitpunkt kostet die Maske rund 121 Euro.

Für wen sinnvoll? Für alle, die ihre klassische Hautpflege um eine regelmäßige LED-Anwendung ergänzen möchten. Wichtig: Bei Hautproblemen sollte ein solches Beauty-Gerät nicht als Ersatz für eine dermatologische Behandlung betrachtet werden.

2. Braun Skin i·expert 7: IPL statt ständig rasieren

Wer regelmäßig rasiert, epiliert oder wachst, findet in einem IPL-Gerät möglicherweise den größeren Alltagsnutzen. Der Braun Skin i·expert 7 PL7442 setzt auf IPL-Technologie zur längerfristigen Haarreduktion und wird mit mehreren Aufsätzen, Etui, Mini-Rasierer und Gillette-Venus-Rasierer angeboten.

Braun Smart IPL Geräte Haarentfernung Skin i·expert 7, PL7442, Rosegold © Braun

Das Gerät ist allerdings eine deutlich größere Investition: Der von Ihnen angegebene Angebotspreis liegt bei rund 504 Euro. Deshalb dürfte sich der Kauf vor allem für Personen lohnen, die IPL tatsächlich regelmäßig und über längere Zeit verwenden möchten.

Für wen sinnvoll? Für alle, die Körperhaar langfristig reduzieren möchten und bereit sind, für eine Anwendung zuhause entsprechend mehr auszugeben. Vor der Nutzung sollten unbedingt die Herstellerhinweise zu Haut- und Haartyp sowie möglichen Kontraindikationen beachtet werden.

3. FOREO BEAR 2: Mikrostrom trifft Gesichtsmassage

Der FOREO BEAR 2 richtet sich stärker an Beauty-Fans, die ihre Gesichtspflege mit einem technischen Tool ergänzen möchten. Das Mikrostromgerät verbindet die Anwendung laut Produktbeschreibung mit Gesichtsmassage. Im angebotenen Set sind außerdem Serum und Feuchtigkeitspflege enthalten.

FOREO BEAR 2 Mikrostrom-Facelift-Set - Serum & Feuchtigkeitspflege, Lavande © FOREO

Mit einem angegebenen Angebotspreis von rund 241 Euro gehört auch dieses Gadget zur gehobenen Beauty-Tech-Kategorie. Anders als bei einer Reinigungsbürste geht es hier weniger um einen notwendigen Pflegeschritt als um eine zusätzliche Beauty-Anwendung.

Für wen sinnvoll? Für Nutzerinnen und Nutzer, die gerne Zeit in ihre Gesichtspflege investieren und Mikrostrom bewusst als Ergänzung ihrer Routine ausprobieren möchten.

4. MYCARBON Gesichtsbürste: der günstige Einstieg

Beauty-Tech muss nicht mehrere Hundert Euro kosten. Die elektrische Gesichtsbürste von MYCARBON ist mit zwei Modi ausgestattet, wiederaufladbar und nach Herstellerangaben IPX7-wasserdicht. Sie soll vor allem bei der Reinigung und Entfernung von Schmutz und Ablagerungen unterstützen.

MYCARBON Elektrische Gesichtsbürste Tiefenreinigung für alle Hauttypen © MYCARBON

Mit 4,5 von 5 Sternen aus mehr als 2.000 Bewertungen und einem von Ihnen angegebenen Angebotspreis von rund 30 Euro ist sie zugleich das günstigste der vier Geräte.

Für wen sinnvoll? Für alle, die zunächst ein unkompliziertes Beauty-Gadget für den Alltag ausprobieren möchten. Bei empfindlicher Haut gilt allerdings: nicht übertreiben und mechanische Reinigung möglichst sanft einsetzen.

Unser Fazit

Nicht jedes Beauty-Tech-Gerät erfüllt denselben Zweck. IPL bietet einen sehr konkreten praktischen Nutzen, wenn Sie langfristig weniger rasieren möchten. Eine LED-Maske richtet sich dagegen stärker an Hautpflege-Fans, während Mikrostrom eher eine zusätzliche Premium-Anwendung darstellt. Die elektrische Gesichtsbürste ist schließlich der preiswerte Einstieg.

Entscheidend ist deshalb weniger, welches Gerät gerade auf Social Media im Trend liegt, sondern welches Sie tatsächlich regelmäßig verwenden werden. Denn selbst das teuerste Beauty-Gadget bringt wenig, wenn es nach zwei Wochen nur noch im Badezimmerschrank liegt.

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