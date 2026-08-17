Trendfarben Herbst 2026: Bunte PUMA-Sneaker sind jetzt angesagt

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Retro-Sneaker bleiben auch im Herbst 2026 ein großes Thema. Doch jetzt kommt Farbe ins Spiel: Orange, Lila, kräftiges Blau, Grün und Rot bringen Abwechslung in die neue Saison. Genau zu diesem Trend passt der PUMA Club II Era. Bei Amazon gibt es ausgewählte Varianten aktuell schon ab 30,61 Euro! Wir haben uns den Sneaker und die Trendfarben für den Herbst genauer angesehen.

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Wenn Sie für den Herbst nur ein neues Paar Sneaker kaufen möchten, darf es dieses Jahr ruhig etwas auffälliger sein. Die flachen Retro-Modelle bleiben angesagt, bekommen jetzt aber ein farbenfrohes Update.

Der PUMA Club II Era passt ziemlich gut dazu. Seine Silhouette ist schlank, das Design erinnert an klassische Tennis- und Hallenschuhe und die unterschiedlichen Farbkombinationen sorgen dafür, dass der Sneaker nicht langweilig wirkt.

Noch besser: Bei Amazon startet das Modell aktuell bei 30,61 Euro. Bei der entsprechenden Variante entspricht das gegenüber der angegebenen UVP von 64,95 Euro einer Ersparnis von 53 Prozent.

Das sind die Trendfarben im Herbst 2026

© oe24

Diesen Herbst darf Farbe richtig Spaß machen. Orange, Lila, kräftiges Blau und leuchtendes Rot bringen frischen Wind in die sonst eher gedeckte Herbstgarderobe. Gerade bei Sneakern funktionieren diese Töne wunderbar als Hingucker.

Besonders Orange und Rosttöne passen zur Jahreszeit und sehen zu Denim, Braun oder Creme richtig schön aus. Lila und Violett wirken etwas verspielter und geben selbst einem schlichten Jeans-Look sofort mehr Charakter.

Auch kräftiges Blau, Türkis und Grün sind spannend. Sie setzen einen bewussten Kontrast zu klassischen Herbstfarben und machen den Sneaker schnell zum Mittelpunkt des Outfits.

Wer noch mutiger sein möchte, greift zu Pink, Rot oder mehrfarbigen Modellen. Dabei gilt: Je bunter die Schuhe, desto ruhiger darf der Rest des Looks sein.

PUMA Unisex Puma Club Ii Era Sneaker © PUMA

Warum der PUMA Club II Era gerade so gut passt

Der Club II Era verbindet zwei Trends, die wir im Herbst immer häufiger sehen: Retro-Formen und auffällige Farben.

Dabei ist der Sneaker angenehm unkompliziert. Sie können ihn zur weiten Jeans genauso tragen wie zur Stoffhose oder zum langen Rock. Gerade bei einem schlichten Outfit darf der Schuh dann ruhig die Hauptrolle übernehmen.

Das gefällt uns besonders: Sie müssen nicht gleich Ihre komplette Garderobe verändern, um mehr Farbe zu tragen. Ein Paar bunte Sneaker reicht oft schon aus, um einem bekannten Outfit einen neuen Look zu geben.

So kombinieren Sie bunte Sneaker im Herbst

Bei einem farbigen Sneaker würden wir den Rest des Outfits etwas ruhiger halten.

Ein orangefarbener Sneaker sieht beispielsweise toll zu einer dunkelblauen Jeans, einem cremefarbenen Strickpullover und einem braunen Mantel aus. Lila lässt sich überraschend schön mit Grau, Schwarz oder Denim kombinieren.

Bei Blau und Türkis darf es etwas sportlicher werden. Eine weite Jeans, ein weißes Shirt und ein Oversize-Blazer reichen bereits.

Und wenn Sie Pink oder Rot tragen möchten? Dann lassen Sie die Schuhe einfach für sich sprechen. Ein ansonsten monochromer Look macht die kräftige Farbe besonders schön sichtbar.

Bei Amazon lohnt sich der Farbvergleich

Spannend am PUMA-Angebot ist, dass Preis und Verfügbarkeit je nach Größe und Farbe unterschiedlich ausfallen können.

Ausgewählte Varianten des PUMA Club II Era starten aktuell bei 30,61 Euro. Statt sich direkt auf eine Farbe festzulegen, lohnt es sich deshalb, ein wenig durch die verfügbaren Modelle zu klicken.

Vielleicht wird es am Ende sogar eine Farbe, die Sie ursprünglich gar nicht auf dem Schirm hatten. Gerade bei einem Preis von etwas mehr als 30 Euro kann der Sneaker auch als zweites, etwas mutigeres Paar interessant sein.

Unser Redaktions-Check: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der PUMA Club II Era ist für Sie interessant, wenn Sie den aktuellen Retro-Look mögen und gleichzeitig etwas mehr Farbe in Ihren Schuhschrank bringen möchten.

Auch wenn Ihnen adidas Samba, Handball Spezial und andere flache Retro-Sneaker gefallen, Sie aber nach einer Alternative suchen, passt der PUMA gut ins Beuteschema.

Und das Beste: Durch die verschiedenen Farben können Sie selbst entscheiden, wie auffällig es werden soll. Von unkompliziert bis richtig bunt ist einiges möglich.

Unser Tipp: Trauen Sie sich an Farbe

Im Herbst greifen wir automatisch wieder häufiger zu Schwarz, Grau und Braun. Genau deshalb können bunte Sneaker so gut funktionieren.

Sie brauchen kein kompliziertes Styling. Jeans, Strickpullover, Mantel und ein Paar Sneaker in Orange, Lila, Blau oder Grün – schon wirkt der Look deutlich interessanter.

Für uns ist das eine der einfachsten Möglichkeiten, die neuen Trendfarben zu tragen, ohne dass das komplette Outfit danach aussehen muss.

Fazit: Diesen Herbst bleiben die Sneaker nicht weiß

Der Herbst 2026 muss nicht beige sein. Orange, Lila, Blau, Grün, Pink und Rot bringen Farbe in die neue Saison und funktionieren gerade bei Retro-Sneakern besonders gut.

Der PUMA Club II Era verbindet diesen Trend mit einer klassischen, flachen Silhouette, die sich leicht kombinieren lässt.

Bei Amazon gibt es ausgewählte Varianten derzeit ab 30,61 Euro statt 64,95 Euro UVP. Unser Tipp: Schauen Sie nicht nur nach Ihrer üblichen Lieblingsfarbe. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Paar Sneaker, das ein bisschen mehr auffällt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.