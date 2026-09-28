Bad Hair Day? Dieses ghd-Glätteisen aktuell 39% günstiger

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Wer schon länger mit einem hochwertigen Glätteisen von ghd liebäugelt, sollte aktuell bei Amazon vorbeischauen. Das ghd platinum+ Glätteisen ist dort derzeit Teil eines befristeten Angebots. Interessant ist das Stylingtool nicht nur zum klassischen Glätten: Dank seiner Form können Sie damit auch Locken und Wellen stylen.

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Dass das Modell gefragt ist, zeigen auch die Amazon-Zahlen: Mehr als 400 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft, außerdem liegen bereits 2.367 Kundenbewertungen vor.

Glätten, Locken und Wellen mit nur einem Stylingtool

Das ghd platinum+ ist als Haarglätter und Multistyler konzipiert. Die 27 Millimeter breiten Platten eignen sich für unterschiedliche Stylings – vom klassischen Sleek-Look über sanfte Wellen bis hin zu Locken.

ghd platinum+ Glätteisen: Haarglätter & Multistyler, Farbschutz © ghd

Damit kann das Gerät vor allem für Sie interessant sein, wenn Sie nicht mehrere Stylingtools im Badezimmer aufbewahren möchten, sondern ein Modell für verschiedene Looks suchen.

Premium-Styling mit Fokus auf Farbschutz

Laut Produktbeschreibung ist das Glätteisen für alle Haartypen geeignet und auf Styling ohne extreme Hitzeschäden ausgelegt. Auch Farbschutz und Anti-Frizz gehören zu den beworbenen Eigenschaften.

Gerade bei einem Stylingtool, das regelmäßig zum Einsatz kommt, können solche Funktionen bei der Kaufentscheidung eine wichtige Rolle spielen.

Befristeter Amazon-Deal

ghd platinum+ Glätteisen: Haarglätter & Multistyler, Farbschutz © ghd

ghd gehört preislich eher zum Premiumsegment – umso interessanter kann ein reduziertes Angebot sein. Aktuell kennzeichnet Amazon das ghd platinum+ als "befristetes Angebot".

Wenn Sie das Modell ohnehin auf Ihrer Wunschliste haben, könnte daher jetzt ein guter Zeitpunkt sein, den aktuellen Dealpreis zu prüfen. Über 400 Käufe im vergangenen Monat und mehr als 2.300 Bewertungen zeigen zudem, dass das Stylingtool bei Amazon bereits auf eine große Kundschaft trifft.

Ein Stylingtool für mehrere Looks

Ob glatte Haare fürs Büro, sanfte Wellen für den Alltag oder Locken am Abend: Mit dem ghd platinum+ müssen Sie sich nicht auf einen Look festlegen. Genau diese Kombination aus Premium-Modell, vielseitigem Styling und aktuell befristetem Angebot macht den Amazon-Deal interessant.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.