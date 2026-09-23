Mein K-Beauty-Favorit gegen fettige Haut!

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Sonnencreme nur im Sommer? Für mich mittlerweile undenkbar. Auch im Herbst und Winter sollte Sonnenschutz zur täglichen Skincare-Routine gehören, denn UV-Strahlung verschwindet nicht, nur weil es draußen kalt, bewölkt oder grau ist. Genau deshalb trage ich inzwischen jeden Morgen SPF – und seit Monaten greife ich dabei immer wieder zur Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh Rice + B5.

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Ich habe selbst fettige Haut und weiß, wie schwierig es sein kann, eine Sonnencreme zu finden, die sich nicht schwer oder unangenehm anfühlt. Dieses K-Beauty-Produkt ist für mich deshalb ein echter Favorit. Und gerade bekommen Sie die 50-ml-Tube bei Amazon für nur 10,07 Euro statt 15,10 Euro – satte 33 Prozent günstiger.

Warum ich sie bei fettiger Haut so gerne verwende

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh Rice + B5 © Beauty of Joseon

Bei vielen Sonnencremes hatte ich bisher dasselbe Problem: Sie waren mir zu reichhaltig, haben sich schwer angefühlt oder meine ohnehin fettige Haut noch glänzender wirken lassen.

Die Beauty of Joseon Aqua-Fresh fühlt sich für mich deutlich leichter an. Sie lässt sich morgens unkompliziert in meine Pflegeroutine integrieren und hinterlässt bei mir nicht dieses typische Gefühl einer schweren Sonnencremeschicht.

Natürlich ist jede Haut anders. Für meine fettige Haut funktioniert die leichte Textur aber wirklich hervorragend – und genau deshalb benutze ich die Creme mittlerweile seit Monaten.

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh Rice + B5 © Beauty of Joseon

SPF 50+ gehört auch im Herbst und Winter dazu

Gerade jetzt, wenn die Tage kürzer werden, gerät Sonnenschutz schnell in Vergessenheit. Doch auch an bewölkten Herbst- und Wintertagen kann die Haut UV-Strahlung ausgesetzt sein. Insbesondere UVA-Strahlung, die zur vorzeitigen Hautalterung beitragen kann, ist nicht nur im Hochsommer relevant.

Deshalb gilt für mich inzwischen: SPF ist ein Ganzjahresprodukt. Egal ob Juli, Oktober oder Januar – morgens kommt Sonnenschutz ins Gesicht.

Und genau dafür finde ich leichte Produkte besonders angenehm. Wenn eine Sonnencreme nicht wie eine schwere zusätzliche Schicht wirkt, fällt es mir wesentlich leichter, sie wirklich jeden Tag zu verwenden.

Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh Rice + B5 © Beauty of Joseon

Hoher Sonnenschutz ohne weißen Schleier

Die Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh bietet SPF 50+ und PA++++. Laut Produktbeschreibung ist sie außerdem so formuliert, dass sie keinen weißen Schleier hinterlässt.

Zur Formulierung gehören unter anderem Reis und Vitamin B5. Für mich ist allerdings das Gesamtgefühl entscheidend: Sie passt unkompliziert in meine morgendliche Routine und ist gerade bei meiner fettigen Haut angenehm zu tragen.

Mein Beauty-Favorit kostet gerade nur 10,07 Euro

Aktuell lohnt sich ein Blick auf die Sonnencreme besonders. Amazon reduziert die 50-ml-Tube von 15,10 Euro auf nur 10,07 Euro. Sie sparen damit 5,03 Euro beziehungsweise 33 Prozent.

Wenn Sie ebenfalls fettige Haut haben, schwere Sonnencremes nicht mögen oder noch nach einem SPF suchen, den Sie wirklich 365 Tage im Jahr verwenden möchten, könnte die Beauty of Joseon Aqua-Fresh interessant sein.

Für mich gehört sie inzwischen fest ins Badezimmer – gerade auch im Herbst und Winter. Und bei knapp 10 Euro ist der aktuelle Amazon-Deal für mich die perfekte Gelegenheit, direkt wieder für Nachschub zu sorgen.

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