Sängerin Jessie J: Krebs-Drama mit nur 37 Jahren

Die Künstlerin hat ihre Diagnose nun öffentlich gemacht und spricht darüber.

Überraschend offene Worte über eine sehr private Sache: Sängerin Jessie J hat erklärt, dass bei ihr „Brustkrebs im Frühstadium“ diagnostiziert wurde und sie sich nach ihrem Auftritt beim Summertime Ball in diesem Monat einer Operation unterziehen will.

Mehr zum Thema

Die 37-jährige "Price Tag"-Sängerin teilte in einem Instagram-Video mit, dass sie in letzter Zeit viel Zeit mit „Tests und Untersuchungen“ verbracht hat.

Halte an früh fest

„Bei mir wurde Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert“, verriet die alleinerziehende Jessie, als sie sich in dem Video direkt an ihre Fans wandte. „Krebs ist in jeder Form scheiße, aber ich halte an dem Wort 'früh' fest.“

Humorvolle Bewältigung

Weiters schrieb Jessie J zum Video: "No (more) Secrets und ist es zu früh, einen Remix mit dem Titel 'Living my breast life' zu machen? Aber Spaß beiseite (du weißt, dass das einer der Wege ist, wie ich harte Zeiten überstehe). Die letzten 2 Monate waren so unglaublich, und das hier nebenbei zu erleben, hat mir die unglaublichste Perspektive gegeben. ABER... Dein Mädchen braucht eine Umarmung! Ich bekomme auch keine massiven Titten. Oder doch? Nein, nein... ich muss aufhören zu scherzen."

Viele nette Kommentare

Fans und berühmte Freunde schickten Jessie in den Kommentaren unter dem Video liebe Grüße. Die Moderatorin Gaby Roslin schrieb dem Star: „Ich schicke dir so viel Liebe: Ich sende dir so viel Liebe und riesige Umarmungen.“ Rita Ora fügte hinzu: „Du bist buchstäblich mein Lieblingsmensch und ich bete für dich, dass du es schaffst. Meine Mutter hatte es und ich weiß, dass die Operation und jede Behandlung in dieser Sache mental hart ist, also bin ich für dich da. X“

Jessie J begrüßte ihren Sohn Sky Safir Cornish Colman im Jahr 2023 auf der Welt, nachdem sie im November 2021 eine Fehlgeburt erlitten hatte.