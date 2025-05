Seit zwei Jahren kämpft die junge Frau gegen die Erkrankung.

Patrice Aminati hat ein Update zu ihrer Krebserkrankung gepostet. Und das ist düster, denn die 30-Jährige wird nun palliativ behandelt und nicht mehr kurativ.

Wenig Hoffnung

Ihre Erkrankung sei so weit fortgeschritten, die Metastasen so zahlreich, dass es wenig Hoffnung auf Heilung geben würde. Doch trotzdem gibt die Mutter einer Tochter und Frau von Moderator Daniel Aminati nicht auf.

© Getty Images

Inspiration für viele

Ihr Mut und ihre Einstellung sind inspirierend für viele im Netz. Wie geht es ihr derzeit? „Ich nehme weiterhin Tabletten, ein Leben lang. Im Moment kann ich gut mit den Nebenwirkungen der Krebsmedikamente leben. Ich habe mich an eine neue Art von Leben gewöhnt”, so Aminati in einem Gespräch mit der Zeit. Im Frühjahr 2023 wurde ihr die Diagnose schwarzer Hautkrebs gestellt.

Alle Aspekte der Krankheit

Aminati ist offen und realistisch: "Krebs ist kein gebrochener Arm. Die Krankheit ist unheimlich und erst einmal unsichtbar. Krebs zu haben bedeutet, über einen möglichen Tod zu sprechen. Das wollen viele nicht.” Sie setze sich mit allen Aspekten auseinander, derzeit sei sie froh, mit Tabletten gut weiter leben zu können und sie setze viel Hoffnung auf die medizinische Forschung und ihre Fortschritte: "„Ich möchte nicht jetzt, mit 30, resignieren. Ich will zumindest gehofft haben. Wenn ich keine Träume hätte: Warum sollte ich morgens aufstehen?”