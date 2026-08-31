Virale Herbst-Boots: Diese Deichmann-Schuhe wollen jetzt alle haben

Der absolute Schuh-Trend für diesen Herbst kommt nicht etwa von einer teuren Designermarke, sondern ausgerechnet von Deichmann. Auf TikTok und Instagram sorgt der überraschende Look gerade für jede Menge Aufsehen.

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Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und damit wird es höchste Zeit für ein Herbst-Update im Schuhschrank. Wer in den vergangenen Tagen durch TikTok oder Instagram gescrollt hat, dürfte an diesem Hype kaum vorbeigekommen sein: Fashionistas stürmen gerade die Deichmann-Filialen. Der Grund? Ein Paar virale Herbst-Stiefel, die locker aus einer Luxus-Boutique stammen könnten, dabei aber nur einen Bruchteil kosten.

Der große Hype um den markanten "Shark Lock"-Look

In den letzten Jahren hat sich in der Modewelt ein ganz bestimmtes Design als absoluter Favorit etabliert: der sogenannte Gamaschen-Look. Ursprünglich von Luxus-Labels wie Givenchy mit dem legendären "Shark Lock"-Stiefel weltberühmt gemacht, ist dieser markante Umschlag-Stil mittlerweile aus der herbstlichen Garderobe nicht mehr wegzudenken. Das Besondere an diesem Schuh ist die optische Täuschung einer über den Schuh fallenden Gamasche, die dem Bein eine völlig neue Silhouette verleiht. Durch den weiten Schaft wirkt das Bein optisch schmaler, während der integrierte Stiletto-Absatz für die nötige Eleganz und eine aufrechte Haltung sorgt.

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Kein Wunder also, dass der Look jetzt auch bei Deichmann angekommen ist – und dort für ordentlich Aufsehen sorgt. Auf TikTok überschlagen sich derzeit die Videos, in denen Creatorinnen die stylischen Boots präsentieren. Optisch erinnern die Stiefel verblüffend an sündhaft teure Luxus-Modelle, preislich spielen sie allerdings in einer ganz anderen Liga. Genau diese Kombination aus Designer-Look und erschwinglichem Preis macht die Boots zum neuen Must-have der Saison.

Hier sind die Schuhe erhältlich

Im Zentrum des Hypes stehen die Stiefel der Deichmann-Marke Catwalk. Für unschlagbare 59,99 Euro bekommen Sie das absolute Must-have der Saison in den Herbst-Shades Camel und Braun. Doch jetzt kommt der bittere Haken für alle österreichischen Schuh-Fans: Aktuell sind die Trend-Boots online leider exklusiv in Deutschland verfügbar, ein Versand zu uns nach Österreich ist momentan nicht möglich.

Aber kein Grund zur Verzweiflung. Wir haben das Netz nach den besten Lookalikes durchforstet, damit Sie den Style trotzdem nachshoppen können.

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Hier gibt es ein ähnliches Paar für 79,95 Euro. Asos: Auch hier werden Sie fündig, denn eine mega stylische Variante wartet für 71,99 Euro auf Sie.

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So stylen Sie die viralen Deichmann-Boots richtig

© Getty Images

Mini trifft Maxi: Da die Shark Lock Boots durch ihren weiten, klobigen Schaft ziemlich massiv wirken, ist der Kontrast zu kurzen Schnitten einfach perfekt. Kombinieren Sie sie mit einem Falten-Minirock oder einem kurzen Slip-Dress. Eine semitransparente Strumpfhose und ein XXL-Blazer runden Ihr Outfit ab und sorgen für den ultimativen Date-Night-Look.

Skinny Jeans & Leder-Leggings: Ja, Sie haben richtig gelesen – enge Hosen sind der ideale Partner für diesen voluminösen Stiefel. Tragen Sie Ihre Shark Boots über einer Skinny Jeans oder einer Faux-Leder-Leggings. Das balanciert die Proportionen optimal aus. Dazu ein grober, kuscheliger Oversize-Strickpullover und Sie haben den perfekten Herbst-Vibe für den Alltag kreiert.

Office-Ready im Monochrome-Look: Sie wollen die Trend-Boots bürotauglich stylen? Kein Problem. Setzen Sie auf ein elegantes, einfarbiges Outfit, zum Beispiel ganz in Schwarz. Ein figurbetonter Rollkragenpullover kombiniert mit einem schmalen Bleistiftrock oder taillierten Hosen lässt das glänzende Schloss-Detail der Boots edel in den Fokus rücken, ohne dass der Look an Seriosität verliert.