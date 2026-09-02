Dieses Serum hat meine Hautbarriere komplett verbessert

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Manchmal sind es genau die Beauty-Produkte, die man sich nicht selbst gekauft hätte, die plötzlich einen festen Platz im Badezimmer bekommen. Das medicube PDRN Pink Peptide Serum habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen – inzwischen trage ich es fast jeden Abend vor dem Schlafengehen auf. Nicht, weil meine Haut dadurch plötzlich makellos oder reiner geworden wäre. Sondern weil ich morgens mit diesem prallen, saftigen Glow aufwache, den ich sonst nur mit ziemlich viel Skincare hinbekomme.

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Bei gehypten Beauty-Produkten bin ich mittlerweile eher vorsichtig. Auf TikTok und Instagram scheint schließlich jede Woche ein neues Serum aufzutauchen, das uns innerhalb weniger Tage perfekte Haut verspricht.

Das medicube PDRN Pink Peptide Serum kannte ich deshalb schon, bevor es in meinem Badezimmer stand. Selbst gekauft hatte ich es mir allerdings nie. Natürlich musste ich ausprobieren, ob hinter dem Hype tatsächlich etwas steckt.

Mittlerweile benutze ich das Serum fast jeden Abend.

So verwende ich das medicube Serum

Meine Abendroutine ist dabei ziemlich unkompliziert. Nach der Reinigung gebe ich eine kleine Menge auf mein Gesicht, verteile das Serum und lasse es kurz einziehen. Danach kommt meine normale Pflege darüber – fertig.

Ich mag vor allem, dass ich dafür nicht meine komplette Skincare-Routine umstellen musste. Das Serum hat sich einfach als zusätzlicher Schritt eingeschlichen.

Und irgendwann ist mir aufgefallen: Meine Haut sieht morgens tatsächlich anders aus.

Sie wirkt praller, besser mit Feuchtigkeit versorgt und vor allem glänzender. Nicht im Sinne von fettiger Haut, sondern mit diesem gepflegten Glow, den ich sonst oft erst mit mehreren Produkten hinbekomme.

medicube PDRN Pink Peptid Serum mit Lachs-DNA 30ml © medicube

Meine Haut ist tatsächlich auch etwas reiner geworden

Was mich nach einiger Zeit zusätzlich überrascht hat: Meine Haut ist bei regelmäßiger Anwendung auch etwas reiner geworden.

Damit meine ich nicht, dass plötzlich jede Pore verschwunden ist oder ich überhaupt keine Unreinheiten mehr bekomme. Das wäre übertrieben. Aber mein Hautbild wirkt auf mich insgesamt ausgeglichener und ebenmäßiger.

Vor allem die Kombination gefällt mir: Meine Haut sieht nicht nur gepflegter aus, sondern gleichzeitig klarer, praller und strahlender.

Natürlich ist das meine persönliche Erfahrung und kein Versprechen dafür, dass das Serum bei jeder Haut genauso funktioniert. Aber genau diese Veränderung ist der Grund, warum ich mittlerweile jeden Abend danach greife.

Der Glow ist für mich trotzdem das Highlight

Wenn ich nur einen Effekt nennen dürfte, wäre es ganz klar der Glow am nächsten Morgen.

Nach dem Aufstehen sieht meine Haut weniger fahl aus. Sie hat einen schönen Glanz und wirkt irgendwie frischer – selbst an Tagen, an denen die Nacht vielleicht etwas kürzer war als geplant.

Besonders schön finde ich das an Tagen, an denen ich wenig Make-up tragen möchte. Wenn die Haut von sich aus schon etwas strahlender aussieht, brauche ich persönlich viel weniger, um mich wohlzufühlen.

Und genau dafür liebe ich dieses Serum mittlerweile.

Was steckt eigentlich in der pinken Flasche?

Das medicube Serum setzt unter anderem auf PDRN, Peptide und Niacinamid. Bei dem Produkt wird PDRN aus Lachs-DNA verwendet – ein Inhaltsstoff, der insbesondere durch koreanische Hautpflege in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen hat.

Das Serum ist auf Feuchtigkeit, Pflege und ein ebenmäßiger und strahlender wirkendes Hautbild ausgerichtet.

Dabei sollte man ein kosmetisches PDRN-Serum für zu Hause nicht mit professionellen oder medizinisch-ästhetischen PDRN-Behandlungen gleichsetzen. Für mich zählt bei einem Beauty-Produkt ohnehin weniger der Hype um einen einzelnen Inhaltsstoff als das Ergebnis, das ich persönlich im Spiegel sehe.

Über 9.000 Käufe in einem Monat

Offenbar hat nicht nur meine Beauty-Routine Bekanntschaft mit der pinken Flasche gemacht. Laut Amazon wurde das medicube PDRN Pink Peptide Serum mehr als 9.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Aktuell kommt es dort auf 4,6 von fünf Sternen bei mehr als 21.000 Bewertungen. Die Flasche enthält 30 Milliliter und kostet derzeit 18,95 Euro.

Gerade bei Hautpflege würde ich mich allerdings nie allein auf Bewertungen verlassen. Jede Haut reagiert anders – und was bei mir funktioniert, muss bei Ihnen nicht automatisch denselben Effekt haben.

Würde ich es selbst nachkaufen?

Das ist für mich bei einem geschenkten Beauty-Produkt eigentlich die entscheidende Frage.

Und hier lautet die Antwort inzwischen ziemlich eindeutig: Ja.

Ich habe das Serum bekommen und ohne große Erwartungen angefangen, es zu benutzen. Mittlerweile gehört es zu meiner Abendroutine, weil ich bei meiner Haut tatsächlich eine Veränderung sehe.

Sie ist etwas reiner geworden, wirkt praller und hat deutlich mehr Glow. Vor allem morgens gefällt mir mein Hautbild nach der Anwendung einfach besser.

Für 18,95 Euro ist das medicube PDRN Pink Peptide Serum für mich deshalb eines dieser seltenen Beauty-Produkte, die nicht geplant ins Badezimmer einziehen – und anschließend nicht mehr so schnell daraus verschwinden.

Wenn meine Flasche leer ist, werde ich jedenfalls nicht bis zum nächsten Geburtstag warten.

Hinweis: Bei den beschriebenen Ergebnissen handelt es sich um persönliche Erfahrungen. Hautpflege wirkt individuell. Bei empfindlicher Haut empfiehlt es sich, neue Kosmetikprodukte zunächst an einer kleinen Hautstelle zu testen.

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