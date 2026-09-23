Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie verständnisvoll! Freundlich zuhören und liebevoll reagieren!

Seien Sie verständnisvoll! Freundlich zuhören und liebevoll reagieren! Beruf: Wenn Sie sich kooperativ verhalten, sind Sie bestimmt erfolgreicher.

Wenn Sie sich kooperativ verhalten, sind Sie bestimmt erfolgreicher. Fitness: Ein guter Tag, um mehr für Ihre Attraktivität zu tun. Auch sportlich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Romantische Visionen? Lieber etwas realistischer in Ihren Erwartungen!

Romantische Visionen? Lieber etwas realistischer in Ihren Erwartungen! Beruf: Eine Chance, sich mit anderen auf gute Kompromisse zu verständigen.

Eine Chance, sich mit anderen auf gute Kompromisse zu verständigen. Fitness: Viel Energie. Nehmen Sie sich aber mehr Zeit für Ihre Bedürfnisse!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Hüten Sie Ihre Zunge und überlegen Sie sich sehr genau, was Sie sagen!

Hüten Sie Ihre Zunge und überlegen Sie sich sehr genau, was Sie sagen! Beruf: Klären Sie Differenzen taktisch geduldig! Ruhig und konstruktiv bleiben!

Klären Sie Differenzen taktisch geduldig! Ruhig und konstruktiv bleiben! Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen und nehmen Sie ruhig Unterstützung an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Singles sollten sich unbedingt verabreden. Sie sind bestimmt begehrt.

Singles sollten sich unbedingt verabreden. Sie sind bestimmt begehrt. Beruf: Guter Tag für Ihre Finanzen. Auch, um wichtige Kontakte zu knüpfen.

Guter Tag für Ihre Finanzen. Auch, um wichtige Kontakte zu knüpfen. Fitness: Sie sind ein Energiebündel Die positive Resonanz tut auch sehr gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wenn sich etwas ändern soll, sollten Sie auf Gefühlsfragen eingehen.

Wenn sich etwas ändern soll, sollten Sie auf Gefühlsfragen eingehen. Beruf: Finanzielle Fragen brauchen Fingerspitzengefühl. Keine Schnellschüsse!

Finanzielle Fragen brauchen Fingerspitzengefühl. Keine Schnellschüsse! Fitness: Heute ist alles wieder leichter, Stress und Aufregungen legen sich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Bloß keine impulsiven Reaktionen! Man könnte sehr sensibel reagieren.

Bloß keine impulsiven Reaktionen! Man könnte sehr sensibel reagieren. Beruf: Diszipliniert, konstruktiv und kooperativ! Eigensinn kommt nicht weit.

Diszipliniert, konstruktiv und kooperativ! Eigensinn kommt nicht weit. Fitness: Zu viel Druck? Stress loslassen und einfach mit dem Strom schwimmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gut, wenn Sie für den Partner da sind. Zuwendung ist heute wichtig.

Gut, wenn Sie für den Partner da sind. Zuwendung ist heute wichtig. Beruf: Konflikte lassen sich heute leichter lösen, wenn Sie kooperativ sind.

Konflikte lassen sich heute leichter lösen, wenn Sie kooperativ sind. Fitness: Geben Sie innere Widerstände auf, dann geht es viel zügiger dahin!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie werden bestimmt sehnsüchtig erwartet. Genießen Sie Ihren Status!

Sie werden bestimmt sehnsüchtig erwartet. Genießen Sie Ihren Status! Beruf: In finanziellen Belangen haben Sie beste Karten. Da winken Zuwächse.

In finanziellen Belangen haben Sie beste Karten. Da winken Zuwächse. Fitness: Viel Power, starke Motivation. Sehr guter Tag auch für Ihre Schönheit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Steigen Sie von Ihren Ansprüchen herunter, seien Sie sehr einfühlsam!

Steigen Sie von Ihren Ansprüchen herunter, seien Sie sehr einfühlsam! Beruf: Gehen Sie mit Kritik und Spannungen vernünftig und verständnisvoll um!

Gehen Sie mit Kritik und Spannungen vernünftig und verständnisvoll um! Fitness: Atmen Sie durch und lassen Sie sich von Aufregungen nicht stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Zeigen Sie endlich mehr Sinn für Romantik! Dann läuft es viel besser.

Zeigen Sie endlich mehr Sinn für Romantik! Dann läuft es viel besser. Beruf: Stärken Sie das Teamwork, auch wenn Klärungen viel Geduld erfordern.

Stärken Sie das Teamwork, auch wenn Klärungen viel Geduld erfordern. Fitness: Nehmen Sie mal ein Schönheitsbad! Das wirkt sicher sehr entspannend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Mehr Fingerspitzengefühl! Gehen Sie liebevoll auf Ihren Partner ein!

Mehr Fingerspitzengefühl! Gehen Sie liebevoll auf Ihren Partner ein! Beruf: Nutzen Sie diesen Tag, um finanzielle Fragen, eivernehmlich zu klären!

Nutzen Sie diesen Tag, um finanzielle Fragen, eivernehmlich zu klären! Fitness: Wer andere unterstützt, darf sich auch selbst über Entlastung freuen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.