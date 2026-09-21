Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Außergewöhnliche Begegnungen? Nicht drängen, geduldig dranbleiben!

Außergewöhnliche Begegnungen? Nicht drängen, geduldig dranbleiben! Beruf: Neue Vorschläge annehmen, sie könnten für wichtige Impulse sorgen!

Neue Vorschläge annehmen, sie könnten für wichtige Impulse sorgen! Fitness: Die nervliche Anspannung legt sich etwas. Gut für Ihre Konzentration.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie Unstimmigkeiten nicht zu ernst, reagieren Sie humorvoll!

Nehmen Sie Unstimmigkeiten nicht zu ernst, reagieren Sie humorvoll! Beruf: Einfach ein bisschen flexibler, um Spannungen rechtzeitig einzudämmen!

Einfach ein bisschen flexibler, um Spannungen rechtzeitig einzudämmen! Fitness: Lassen Sie Unmut und Ärger los! Ruhe zu bewahren, tut Ihnen besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Sie sollten sich heute genau überlegen, wo der Spaß seine Grenzen hat!

Sie sollten sich heute genau überlegen, wo der Spaß seine Grenzen hat! Beruf: Fühlen Sie sich in andere ein, um einen gemeinsamen Nenner zu finden!

Fühlen Sie sich in andere ein, um einen gemeinsamen Nenner zu finden! Fitness: Motivation und Energie mit Augenmaß nutzen! Übermut tut nicht so gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein bisschen lockerer und verspielter! Sinn für Spaß ist auch gefragt.

Ein bisschen lockerer und verspielter! Sinn für Spaß ist auch gefragt. Beruf: Reagieren Sie tolerant auf Ideen, die den üblichen Rahmen sprengen!

Reagieren Sie tolerant auf Ideen, die den üblichen Rahmen sprengen! Fitness: Kein Tag für Stubenhocker. Bewegung und Abwechslung sind wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Zu wenig Aufmerksamkeit? Stolz überwinden und trotzdem mitmachen!

Zu wenig Aufmerksamkeit? Stolz überwinden und trotzdem mitmachen! Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen und folgen Sie den Ideen anderer!

Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen und folgen Sie den Ideen anderer! Fitness: Vorsicht und Gelassenheit verhindern Aufregungen und unnötigen Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Humorvoll und originell, aber trotzdem taktvoll. Spontaneität gefällt.

Humorvoll und originell, aber trotzdem taktvoll. Spontaneität gefällt. Beruf: Bricht man aus dem üblichen Schema aus? Neue Ansätze sind wichtig.

Bricht man aus dem üblichen Schema aus? Neue Ansätze sind wichtig. Fitness: Tun Sie sich nur keinen Zwang an! Lassen Sie alles auf sich zukommen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Heiterkeit und Lebensfreude tun dem Klima gut. Trotzdem mit Köpfchen!

Heiterkeit und Lebensfreude tun dem Klima gut. Trotzdem mit Köpfchen! Beruf: Ihre Ideen kommen an, wenn Sie sie mit anderen geduldig abstimmen.

Ihre Ideen kommen an, wenn Sie sie mit anderen geduldig abstimmen. Fitness: Hinaus! Dahin, wo Sie sich entspannen können, und Anregungen finden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Diszipliniert und gelassen bleiben. Bloß keine impulsiven Reaktionen!

Diszipliniert und gelassen bleiben. Bloß keine impulsiven Reaktionen! Beruf: Widerspruch ist sicher kontraproduktiv. Taktieren Sie lieber geduldig!

Widerspruch ist sicher kontraproduktiv. Taktieren Sie lieber geduldig! Fitness: Ziehen Sie sich notfalls zurück, um Zeit zum Nachdenken zu finden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Den Partner mit Lebensfreude anzustecken erfordert mehr Feingefühl.

Den Partner mit Lebensfreude anzustecken erfordert mehr Feingefühl. Beruf: Sind Sie nicht etwas zu optimistisch? Neue Ideen realistischer prüfen!

Sind Sie nicht etwas zu optimistisch? Neue Ideen realistischer prüfen! Fitness: Spaß mit Augenmaß! Sie laufen sonst Gefahr, übers Ziel zu schießen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Unternehmungslust ist heute wichtig, um der Liebe Auftrieb zu geben.

Unternehmungslust ist heute wichtig, um der Liebe Auftrieb zu geben. Beruf: Abweichende Ideen nicht gleich ablehnen! Lassen Sie sich inspirieren!

Abweichende Ideen nicht gleich ablehnen! Lassen Sie sich inspirieren! Fitness: Sich etwas aufheitern zu lassen, täte auch ihren geplagten Nerven gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Tasten Sie sich sehr achtsam vor, statt Ihr Gegenüber zu überrumpeln!

Tasten Sie sich sehr achtsam vor, statt Ihr Gegenüber zu überrumpeln! Beruf: Wollen Sie andere überzeugen? Dann bringen Sie mehr Diplomatie auf!

Wollen Sie andere überzeugen? Dann bringen Sie mehr Diplomatie auf! Fitness: Sie brauchen mehr Bewegungsausgleich. Also hinaus an die frische Luft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.