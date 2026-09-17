Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Endlich wieder bessere Laune? Dann sorgen Sie für gute Unterhaltung!

Endlich wieder bessere Laune? Dann sorgen Sie für gute Unterhaltung! Beruf: Verzichten Sie auf provokante Äußerungen! Die können ins Auge gehen.

Verzichten Sie auf provokante Äußerungen! Die können ins Auge gehen. Fitness: Sie neigen wieder zu Übermut. Seien Sie vorsichtig und diszipliniert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ist man für Ihren Geschmack allzu ungestüm? Seien Sie mal toleranter!

Ist man für Ihren Geschmack allzu ungestüm? Seien Sie mal toleranter! Beruf: Nicht zu kleinlich! Mit einer großzügigen Haltung erreichen Sie mehr.

Nicht zu kleinlich! Mit einer großzügigen Haltung erreichen Sie mehr. Fitness: Lassen Sie sich von anderen mitreißen! Man darf heute mehr Spaß haben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Spannungen beizulegen, erfordert eine wohlbedachte, achtsame Wortwahl.

Spannungen beizulegen, erfordert eine wohlbedachte, achtsame Wortwahl. Beruf: Sie haben ohnehin alles gut im Griff. Also nicht verunsichern lassen!

Sie haben ohnehin alles gut im Griff. Also nicht verunsichern lassen! Fitness: Gut organisiert, aber flexibler! Es könnte sonst sehr hektisch werden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nicht wieder zu vereinnahmend Man braucht mehr Bewegungsfreiheit.

Nicht wieder zu vereinnahmend Man braucht mehr Bewegungsfreiheit. Beruf: Man kann auch mal über Pläne reden, ohne dass Sie gleich nachrechnen.

Man kann auch mal über Pläne reden, ohne dass Sie gleich nachrechnen. Fitness: Verschaffen Sie sich mehr Bewegung. Damit lässt sich Stress abbauen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Herausfordernde Flirts? Vorsicht, dass Sie keine Grenzen übertreten!

Herausfordernde Flirts? Vorsicht, dass Sie keine Grenzen übertreten! Beruf: Machen Sie faire Vorschläge, wie man Differenzen überwinden könnte!

Machen Sie faire Vorschläge, wie man Differenzen überwinden könnte! Fitness: Sie sind inspiriert und motiviert, sollten es aber nicht übertreiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Zuzuhören und freundlich über Probleme zu reden, lässt Ruhe einkehren.

Zuzuhören und freundlich über Probleme zu reden, lässt Ruhe einkehren. Beruf: Ärgern Sie sich nicht über Kleinkram! Denken Sie etwas großzügiger!

Ärgern Sie sich nicht über Kleinkram! Denken Sie etwas großzügiger! Fitness: Strengen Sie sich nicht zu sehr an, heute kommt es auf Gelassenheit an.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Bessere Laune und ein kleiner Lichtblick. Lenken Sie versöhnlich ein!

Bessere Laune und ein kleiner Lichtblick. Lenken Sie versöhnlich ein! Beruf: Nehmen Sie Unterstützung an, sonst geraten Sie noch mehr unter Druck!

Nehmen Sie Unterstützung an, sonst geraten Sie noch mehr unter Druck! Fitness: Erst mal Unruhe bezähmen! Dann konzentriert und umso flotter voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lassen Sie dem Partner eine längere Leine! Er läuft sicher nicht weg.

Lassen Sie dem Partner eine längere Leine! Er läuft sicher nicht weg. Beruf: Legen Sie mal Ihre Scheuklappen ab und denken Sie viel großzügiger!

Legen Sie mal Ihre Scheuklappen ab und denken Sie viel großzügiger! Fitness: Heute ist es gut, viel unterwegs zu sein. Aktivität tut der Seele gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man ist Ihnen gewogen. Nicht zu voreilig, erst mal Vertrauen aufbauen!

Man ist Ihnen gewogen. Nicht zu voreilig, erst mal Vertrauen aufbauen! Beruf: Seien Sie geduldiger! Mit kleineren Schritten kommen Sie besser voran.

Seien Sie geduldiger! Mit kleineren Schritten kommen Sie besser voran. Fitness: Der Mond belebt Ihren Geist. Beschäftigen Sie ihn daher ausreichend!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Höchste Zeit, sich im Ton zu mäßigen und sich freundlicher zu geben.

Höchste Zeit, sich im Ton zu mäßigen und sich freundlicher zu geben. Beruf: Achten Sie auf größere Zusammenhänge, statt nur pragmatisch zu denken!

Achten Sie auf größere Zusammenhänge, statt nur pragmatisch zu denken! Fitness: Sie brauchen mehr Auslauf, aber maßvoll im Tempo, keine Strapazen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Vorsicht mit allzu gewagten Flirts! Da wird man schnell misstrauisch.

Vorsicht mit allzu gewagten Flirts! Da wird man schnell misstrauisch. Beruf: Sind Sie nicht zu großspurig unterwegs? Keine unvernünftigen Ausgaben!

Sind Sie nicht zu großspurig unterwegs? Keine unvernünftigen Ausgaben! Fitness: Wieder mehr Power und Motivation. Aber einen Schritt nach dem anderen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.