Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.9.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Überlegen Sie, was Sie wirklich wollen, statt impulsiv zu entscheiden!

Überlegen Sie, was Sie wirklich wollen, statt impulsiv zu entscheiden! Beruf: Finden Sie heute endlich einen gemeinsamen Nenner für neue Projekte!

Finden Sie heute endlich einen gemeinsamen Nenner für neue Projekte! Fitness: Gutes Energielevel. Regenerationsmaßnahmen sind aber auch wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Enttäuschung liegt in der Luft. Ganz cool, Geduld zu haben lohnt sich.

Enttäuschung liegt in der Luft. Ganz cool, Geduld zu haben lohnt sich. Beruf: Suchen Sie das Gespräch und bemühen Sie sich um einen Kompromiss!

Suchen Sie das Gespräch und bemühen Sie sich um einen Kompromiss! Fitness: Halten Sie den Stress heute in Grenzen. Also langsam und konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Seien Sie bereit, endlich verbindlich für Ihr Gegenüber da zu sein!

Seien Sie bereit, endlich verbindlich für Ihr Gegenüber da zu sein! Beruf: Heute lohnt es sich, genauer hinzuschauen, um nichts zu übersehen.

Heute lohnt es sich, genauer hinzuschauen, um nichts zu übersehen. Fitness: Wer heute achtsam und sorgfältig vorgeht, fühlt sich bestimmt besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ein Liebeshoch. Genießen Sie es, sich endlich so begehrt zu fühlen!

Ein Liebeshoch. Genießen Sie es, sich endlich so begehrt zu fühlen! Beruf: Sie können sich durchsetzen, faires Verhandeln wäre trotzdem klüger.

Sie können sich durchsetzen, faires Verhandeln wäre trotzdem klüger. Fitness: Sie sind sehr motiviert. Gehen Sie konstruktiv mit Ihren Energien um!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Kritischer Tag. Nehmen Sie Rücksicht auf die Wünsche Ihres Partners!

Kritischer Tag. Nehmen Sie Rücksicht auf die Wünsche Ihres Partners! Beruf: Zeit, Ihre Pläne gründlich zu überdenken. Nehmen Sie Anregungen an!

Zeit, Ihre Pläne gründlich zu überdenken. Nehmen Sie Anregungen an! Fitness: Weniger Stress, mehr Pausen! Bewusste Entspannung ist unerlässlich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ein sehr gefühlsbetonter Tag. Eine Chance, mit Feingefühl zu punkten.

Ein sehr gefühlsbetonter Tag. Eine Chance, mit Feingefühl zu punkten. Beruf: Nur praktisch zu denken genügt nicht. Klären Sie auch Grundsätzliches!

Nur praktisch zu denken genügt nicht. Klären Sie auch Grundsätzliches! Fitness: Kuren und Therapien wirken heute gut. Zeit zum Regenerieren nehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es wird Zeit, wieder Nähe zuzulassen. Hören Sie auf Ihren Verstand!

Es wird Zeit, wieder Nähe zuzulassen. Hören Sie auf Ihren Verstand! Beruf: Wer zu schnell ist, könnte Wichtiges übersehen. Also genau hinschauen!

Wer zu schnell ist, könnte Wichtiges übersehen. Also genau hinschauen! Fitness: Achten Sie gut auf die Balance zwischen Konzentration und Entspannung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Keine Frage, dass man Sie liebt. Singels sollten sich daher verabreden.

Keine Frage, dass man Sie liebt. Singels sollten sich daher verabreden. Beruf: Bringen Sie Ihre Argumente und auch Kritik etwas diplomatischer ein!

Bringen Sie Ihre Argumente und auch Kritik etwas diplomatischer ein! Fitness: Sie haben heute sehr viel Energie. Sie dürfen sich ruhig mehr zumuten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. Beruf: Offenen Fragen auf den Grund zu gehen, ist mühsam aber unerlässlich.

Offenen Fragen auf den Grund zu gehen, ist mühsam aber unerlässlich. Fitness: Guter Tag, um nachhaltig Kraft zu tanken. Also auf ins Fitnessstudio!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ein entscheidender Tag. Die Gelegenheit, um versöhnlich einzulenken.

Ein entscheidender Tag. Die Gelegenheit, um versöhnlich einzulenken. Beruf: Konstruktiv zu kooperieren lohnt sich und sorgt für neue Motivation.

Konstruktiv zu kooperieren lohnt sich und sorgt für neue Motivation. Fitness: Sie haben wieder mehr Energie. Sie können sich auch gut regenerieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bewahren Sie kühlen Kopf und gehen Sie Ihren Gefühlen auf den Grund!

Bewahren Sie kühlen Kopf und gehen Sie Ihren Gefühlen auf den Grund! Beruf: Ziehen Sie Ihr Pensum konsequent durch, ohne sich ablenken zu lassen!

Ziehen Sie Ihr Pensum konsequent durch, ohne sich ablenken zu lassen! Fitness: Versorgen Sie sich gut, dann halten Sie energetisch viel besser durch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.