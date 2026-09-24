Polizei zieht marode Tier-Transporter aus dem Verkehr

Bei einer Schwerpunktaktion zur Kontrolle von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen im Bezirk Lilienfeld ist ein mangelhaftes Tiertransport-Gespann aus dem Verkehr gezogen worden.

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Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge war vor allem der an einem Traktor mitgeführte Anhänger das Problem. Die Weiterfahrt damit wurde an Ort und Stelle untersagt. Die sechs Milchkühe, die sich auf dem Anhänger befunden hatten, wurden von einem Viehhändler abtransportiert.

Festgestellt wurden bei dem Gespann bei der Kontrolle am Dienstag diverse technische Mängel mit Gefahr im Verzug. Der nicht zum Verkehr zugelassene landwirtschaftliche Anhänger war mit einer Druckluftbremse ausgestattet, die jedoch keinerlei Funktion aufwies. An allen vier Rädern fehlte darüber hinaus die Bremswirkung. Einer der Reifen wies eine großflächige Beschädigung an der äußeren Seitenwand auf - hier war das Stahlgewebe bereits deutlich sichtbar und auch mit Rostspuren versehen. Defekt war außerdem das Gehäuse der hinteren Beleuchtung.

© © LPD NÖ/LVA

In Summe wurden im Rahmen der Schwerpunktaktion 21 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 17 davon wurden insgesamt 52 schwere technische Mängel sowie neun technische Mängel mit der Beurteilung Gefahr im Verzug festgestellt. Sechs Kfz wurden aus dem Verkehr gezogen. Verbucht wurden auch 15 Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen hinsichtlich Gefahrgut, Ladungssicherung und Güterbeförderung. Die Beamten hoben vier Sicherheitsleistungen in Höhe eines insgesamt vierstelligen Eurobetrages ein. Alle Lenker und Zulassungsbesitzer der mangelhaften Fahrzeuge werden der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.