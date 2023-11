× Beyoncé schwänzt ihre eigene Film-Premiere

Samstag Nacht feierte der Tourfilm "Renaissance" von Beyoncé in Los Angeles seine Weltpremiere. Mit vielen Top-Stars und einer Enttäuschung: Beyoncé blieb ihrer eigenen Premiere fern!

Im Oktober überraschte Beyoncé mit einem Premieren-Besuch beim Konzertfilm von Taylor Swift. Gemeinsames Kuschel-Foto inklusive. Jetzt hob sie im Samuel Goldwyn Theater von Los Angles ihren eigenen Tour-Film „Renaissance“ aus der Taufe. Blieb der Stargepickten Premiere, bei der u.a. ihre Destiny's Child Kolleginnen Kelly Rowland und Michelle Williams, sowie Top-Stars wie Halle Bailey, Lupita Nyong'o oder Lizzo über den Silber Carpet schritten, fern. Ein schräger Zugang.

Michelle Williams bei der Beyoncé Premiere

Kelly Rowland bei der Beyoncé Premiere

Lizzo bei der Beyoncé Premiere

Lupita Nyong'o bei der Beyoncé Premiere

Immerhin lieferte sie einen neuen Trailer. Neben Ausschnitten der spektakulären "Renaissance"-Show kommen darin auch Szenen mit Tochter Rumi und andere Momente abseits der Bühne vor.

Der Film über ihre jüngste Welttournee, die zwischen Mai und Oktober bei 56 Konzerten 2,78 Millionen Fans begeisterte und 580 Millionen Dollar Kassa einfuhr, kommt am 1. Dezember weltweit in die Kinos. An Swifts-Tourfilm „Eras“ wird sie damit jedoch nicht herankommen: Beyoncé setzte am ersten Vorverkaufstag 7 Millionen Dollar um. Swift innerhalb von nur 24 Stunden gleich 34 Millionen!

Das ist der Trailer zum Beyoncé Film: