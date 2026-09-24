Megahype um "Die Schöne und das Biest"

Am Freitag steigt im Raimund Theater das Wien-Comeback von "Die Schöne und das Biest". Nach 29 Jahren Pause ist der Hype enorm – schon 120.000 Tickets verkauft!

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Mehr als 38 Millionen Besucher in 17 Ländern, gleich neun Nominierungen für die "Tony Awards" und der prestigeträchtige "Laurence Oliver Award"– "Die Schöne und das Biest" gilt als erfolgreichstes Broadway Musical aller Zeite und kommt jetzt – nach 29 Jahren Pause - endlich wieder nach Wien. Am Freitag (25. September) steigt die Premiere im Raimund Theater.

"Die Schöne und das Biest' erweckt Kerzenleuchter, Uhren oder Kaffeekannen zum Leben. © VBW/Deen van Meer

Die Neuinszenierung von US-Regisseur Matt West, bei der Marlene Jubelius (Belle) und Dominik Hees (Biest) die Hauptrollen übernehmen und Roman Hinze die deutsche Übersetzung beisteuert, basiert auf dem Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1991, der mit zwei Oscars, drei Golden Globes und vier Grammys ausgezeichnet wurde. "Wir haben beschlossen, die Sache mit frischem Blick zu betrachten und ein Upgrade vorzunehmen"

"Die Schöne und das Biest" liefert mitreißende Musik, prachtvolle Kostüme, opulente Choreografien und beeindruckende Bühnenbilder. © VBW/Deen van Meer

Die Geschichte ist allgemeinhin bekannt: Die kluge, junge Belle tauscht ihre Freiheit gegen die ihres gefangenen Vaters ein und zieht in das verzauberte Schloss eines Biests. Unterstützt von den zum Leben erwachten Schlossbewohnern (wie dem Kerzenleuchter Lumière und der Uhr Herr von Unruh), blickt sie hinter die abweisende Fassade der Kreatur. Kann die Liebe den Fluch brechen?

"Die Schöne und das Biest" kommen sich näher. © VBW/Deen van Meer

Ein Hit ist garantiert. Bislang wurden schon über 120.000 Tickets verkauft und die Spielzeit bis zum 27. Juni verlängert.