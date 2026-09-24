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Neustart in Wien

Megahype um "Die Schöne und das Biest"

Thomas Zeidler-Künz
von
Frau im gelben Kleid und Mann im blauen Kostüm mit Hörnern sitzen auf einer Bühne.
© VBW/Deen van Meer
Am Freitag steigt im Raimund Theater das Wien-Comeback von "Die Schöne und das Biest". Nach 29 Jahren Pause ist der Hype enorm  – schon 120.000 Tickets verkauft!
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Mehr als 38 Millionen Besucher in 17 Ländern, gleich neun Nominierungen für die "Tony Awards" und der prestigeträchtige "Laurence Oliver Award"– "Die Schöne und das Biest" gilt als erfolgreichstes Broadway Musical aller Zeite und kommt jetzt – nach 29 Jahren Pause - endlich wieder nach Wien. Am Freitag (25. September) steigt die Premiere im Raimund Theater.

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Die Schöne und das Biest sind schon bereit

Kostümierte Schauspieler spielen eine Szene aus „Die Schöne und das Biest“ auf der Theaterbühne.
"Die Schöne und das Biest' erweckt Kerzenleuchter, Uhren oder Kaffeekannen zum Leben. © VBW/Deen van Meer

Die Neuinszenierung von US-Regisseur Matt West, bei der Marlene Jubelius (Belle) und Dominik Hees (Biest) die Hauptrollen übernehmen und Roman Hinze die deutsche Übersetzung beisteuert, basiert auf dem Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1991, der mit zwei Oscars, drei Golden Globes und vier Grammys ausgezeichnet wurde. "Wir haben beschlossen, die Sache mit frischem Blick zu betrachten und ein Upgrade vorzunehmen"

Bunte Musicalszene aus „Die Schöne und das Biest“ mit tanzendem Ensemble vor leuchtendem Bühnenbild.
"Die Schöne und das Biest" liefert mitreißende Musik, prachtvolle Kostüme, opulente Choreografien und beeindruckende Bühnenbilder. © VBW/Deen van Meer

Die Geschichte ist allgemeinhin bekannt: Die kluge, junge Belle tauscht ihre Freiheit gegen die ihres gefangenen Vaters ein und zieht in das verzauberte Schloss eines Biests. Unterstützt von den zum Leben erwachten Schlossbewohnern (wie dem Kerzenleuchter Lumière und der Uhr Herr von Unruh), blickt sie hinter die abweisende Fassade der Kreatur. Kann die Liebe den Fluch brechen?

Eine Frau und ein als Biest verkleideter Mann sitzen in einer Bibliothek und schauen sich an.
"Die Schöne und das Biest" kommen sich näher. © VBW/Deen van Meer

Ein Hit ist garantiert. Bislang wurden schon über 120.000 Tickets verkauft und die Spielzeit bis zum 27. Juni verlängert.

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