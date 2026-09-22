Russell Crowe & Co. rocken "Klassik am Dom"

Klassik am Dom steht seit eineinhalb Jahrzehnten für außergewöhnliche Live-Erlebnisse in Linz. Das beliebte Open-Air-Format hat sein Programm über die Jahre für zahlreiche Genres geöffnet.

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Zum 15-jährigen Jubiläum im Jahr 2027 werden ab 8. Juli wieder zahlreiche Stars vor der Kulisse des Linzer Mariendoms erwartet. Was im Jahr 2011 seinen Anfang nahm, steht seit eineinhalb Jahrzehnten für außergewöhnliche Live-Erlebnisse und Weltstars auf der Bühne. Das Event zählt zu den eindrucksvollsten Open-Air-Veranstaltungen in Österreich.

Gregory Porter © Getty Images

Vielfältiges Angebot für alle Generationen

Im Laufe der Jahre hat die Reihe ihr Programm bewusst geöffnet und neue musikalische sowie künstlerische Akzente gesetzt. Ausgehend von der Klassik kamen stetig neue Genres und Konzertformate hinzu. Ziel ist es, unterschiedliche Generationen für die Auftritte vor der Kulisse zu begeistern. Das Spektrum reicht heute von Klassik, Pop, Jazz, Soul und Hip-Hop über Chanson und Musical bis hin zu Theater, Kabarett und Crossover.

Elina Garanca © TZOe Artner

Internationale Prominenz auf der Bühne

Für das Jubiläumsjahr sind bereits prominente Namen angekündigt. Allen voran lädt Russell Crowe zur "Indoor Garden Party". Ebenfalls mit dabei sind Gregory Porter, Mark Seibert, das Royal Symphonic Orchestra, Elina Garanca sowie Unheilig und weitere Stars.

Unheilig © Getty Images

Ein besonderes Jubiläum in Linz

Mit dieser Mischung aus verschiedenen Genres führt die Veranstaltungsreihe ihre Tradition fort. Die kommenden Konzerte im Jahr 2027 bieten dem Publikum erneut ein breit gefächertes Programm vor dem Linzer Mariendom.