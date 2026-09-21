Brad Pitt feiert Comeback in neuem Tarantino-Film

Der erste Trailer zu "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" ist da. Brad Pitt übernimmt darin noch einmal die Rolle des Stuntmans Cliff Booth.

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Der Film startet hierzulande am Donnerstag, 26. November, zunächst in den IMAX-Kinos. Ab Mittwoch, 23. Dezember, ist der Streifen dann weltweit beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Im Mittelpunkt der Handlung steht Brad Pitt (62), der als abgebrühter Stuntman Cliff Booth zurückkehrt. Regie führt diesmal David Fincher (64), während das Drehbuch von Quentin Tarantino (63) stammt.

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Die Handlung im Jahr 1977

Die Geschichte spielt im Jahr 1977 im stark veränderten Hollywood, rund ein Jahrzehnt nachdem Cliff Booth die Schergen des Charles-Manson-Kults besiegte. Der Stuntman, der einst Bruce Lee verprügelte, hält sich mittlerweile mit Gelegenheitsjobs in einem Kino und an einer Bar über Wasser. An Pitts Seite spielen Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller sowie Timothy Olyphant als Western-Star James Stacy. Nicht mit dabei ist Leonardo DiCaprio als Rick Dalton. Im Trailer erklärt Cliff schroff den Grund: "Rick wurde zu fett, als dass ich ihn noch hätte doublen können".

Brad Pitt © Hersteller

Besetzung und Regie von Fincher

Dass Fincher die Regie übernahm, war ursprünglich nicht vorgesehen. Laut der US-Seite "Deadline" wollte Tarantino das Projekt zuerst selbst inszenieren. Im Jahr 2025 wurde die Zusammenarbeit von Pitt und Fincher bekannt. Nach Tarantinos Zustimmung übernahm Fincher den Regiestuhl, womit wegen seines Exklusivvertrags auch der Netflix-Start feststand.

Erfolg des ersten Teils

Brad Pitt und Leonardo Di Caprio © Hersteller

Der Vorgängerfilm "Once Upon a Time... in Hollywood" feierte 2019 Premiere. Neben Pitt und DiCaprio gehörten unter anderem Margot Robbie, Austin Butler, Dakota Fanning, Margaret Qualley, Al Pacino, Bruce Dern sowie der verstorbene Luke Perry zur Besetzung. Damals schrieb Tarantino das Drehbuch selbst und führte Regie. Das Werk gewann zwei Academy Awards: Brad Pitt als bester Nebendarsteller sowie Barbara Ling und Nancy Haigh für das beste Szenenbild.