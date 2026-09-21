Brad Pitt gefangen in "Eiserner Wildnis"

Der Hollywood-Star und sein Schäferhund müssen Alaska durchqueren - Ab 24. September im Kino.

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Die Zeiten sind hart für Ex-Geheimagenten, Ex-Polizisten oder Ex-Militärs - zumindest die Filmwelt scheint Pensionierungen oder berufliche Neuorientierungen nicht zu akzeptieren. Und so ist auch in "Eiserne Wildnis" die Hauptfigur ein einstiger Special-Forces-Offizier. James Belmont (Brad Pitt) überlebt einen Flugzeugabsturz in Alaska und muss sich alleine mit Hund Odin (kein Pitt-Bull, sondern ein Schäferhund) durch die einsamen Wälder zurück in die Zivilisation kämpfen.

Brad Pitt in "Eiserne Wildnis" © Hersteller

Brad Pitt in "Eiserne Wildnis" © Hersteller

Wölfe, Hunger und eisige Temperaturen stehen im Weg des engagierten Duos. Das muss seine Fähigkeit zur speziesübergreifenden Kooperation unter Beweis stellen, wollen beide überleben. Am Donnerstag kommt der neue Actionthriller von David Ayer ("The Beekeeper") ins Kino.