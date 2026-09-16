oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

"Runner"-Kinostart

Owen Wilson und Alan Ritchson kämpfen ums Überleben

"Runner"
© Hersteller
Als Hank Malone und Medizinkurier Ben müssen sie ein Spenderorgan zu einem kleinen Mädchen bringen. Doch ein Verbrecherboss hetzt seine Killer auf die beiden Männer.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Donnerstag kommt die Actionkomödie "Runner" von Regisseur Scott Waugh in die heimischen Kinos. Der frühere Elitesoldat Hank Malone, gespielt von Alan Ritchson, hat sein altes Leben an den Nagel gehängt. Er arbeitet mittlerweile als harmloser Kurierfahrer. Gemeinsam mit dem Medizinkurier Ben, der von Owen Wilson gespielt wird, übernimmt er einen wichtigen Transport: Die beiden Männer sollen ein Spenderorgan zu einem kleinen Mädchen bringen.

"Runner"
"Runner" © Hersteller

Verbrecherboss hetzt Killer auf Kuriere

Allerdings möchte auch ein Verbrecherboss das wertvolle Gut für sich haben. Er schickt eine Gruppe von Killern los, um Jagd auf die beiden Männer zu machen. Was als einfacher Transport beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Überlebenskampf.

Auch interessant

Picasso & Bacon als Albertina-Highlights

Das Warten hat (k)ein Ende: Udo-Musical kommt 2028 zurück

Nach "Frequency"-Absage: Sido kommt 2027 nach Wien

"Runner"
"Runner" © Hersteller

Australiens Straßen werden zum Schlachtfeld

Auf ihrer Flucht geraten Hank und Ben immer tiefer in die Konfrontation mit ihren Verfolgern. Die Straßen Australiens werden dabei alsbald zum Schauplatz schwerer Auseinandersetzungen und verwandeln sich in ein echtes Schlachtfeld.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

ORF-Hammer: Diese Show kommt zurück

Welche Promis beim "Schlagerbooom" dabei sind

Letzte Chance auf den Oasis-Hit im Kino

So cool wird das "Starnacht"-Finale in der Wachau

Gary Oldman: "ER soll der neue Bond werden"

Wer erhält die Lizenz? James-Bond-Suche in heißer Phase

Owen Wilson und Alan Ritchson kämpfen ums Überleben

Die Kino-Highlights der Woche

Felix Kammerer glänzt im historischen Olympia-Epos "Adams Acht"

Max Fraisl: Schmerzhafter Unfall bei Thriller-Dreh