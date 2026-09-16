Owen Wilson und Alan Ritchson kämpfen ums Überleben

Als Hank Malone und Medizinkurier Ben müssen sie ein Spenderorgan zu einem kleinen Mädchen bringen. Doch ein Verbrecherboss hetzt seine Killer auf die beiden Männer.

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Am Donnerstag kommt die Actionkomödie "Runner" von Regisseur Scott Waugh in die heimischen Kinos. Der frühere Elitesoldat Hank Malone, gespielt von Alan Ritchson, hat sein altes Leben an den Nagel gehängt. Er arbeitet mittlerweile als harmloser Kurierfahrer. Gemeinsam mit dem Medizinkurier Ben, der von Owen Wilson gespielt wird, übernimmt er einen wichtigen Transport: Die beiden Männer sollen ein Spenderorgan zu einem kleinen Mädchen bringen.

"Runner" © Hersteller

Verbrecherboss hetzt Killer auf Kuriere

Allerdings möchte auch ein Verbrecherboss das wertvolle Gut für sich haben. Er schickt eine Gruppe von Killern los, um Jagd auf die beiden Männer zu machen. Was als einfacher Transport beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Überlebenskampf.

"Runner" © Hersteller

Australiens Straßen werden zum Schlachtfeld

Auf ihrer Flucht geraten Hank und Ben immer tiefer in die Konfrontation mit ihren Verfolgern. Die Straßen Australiens werden dabei alsbald zum Schauplatz schwerer Auseinandersetzungen und verwandeln sich in ein echtes Schlachtfeld.