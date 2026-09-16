"Runner"-Kinostart
Owen Wilson und Alan Ritchson kämpfen ums Überleben
Am Donnerstag kommt die Actionkomödie "Runner" von Regisseur Scott Waugh in die heimischen Kinos. Der frühere Elitesoldat Hank Malone, gespielt von Alan Ritchson, hat sein altes Leben an den Nagel gehängt. Er arbeitet mittlerweile als harmloser Kurierfahrer. Gemeinsam mit dem Medizinkurier Ben, der von Owen Wilson gespielt wird, übernimmt er einen wichtigen Transport: Die beiden Männer sollen ein Spenderorgan zu einem kleinen Mädchen bringen.
Verbrecherboss hetzt Killer auf Kuriere
Allerdings möchte auch ein Verbrecherboss das wertvolle Gut für sich haben. Er schickt eine Gruppe von Killern los, um Jagd auf die beiden Männer zu machen. Was als einfacher Transport beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Überlebenskampf.
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Australiens Straßen werden zum Schlachtfeld
Auf ihrer Flucht geraten Hank und Ben immer tiefer in die Konfrontation mit ihren Verfolgern. Die Straßen Australiens werden dabei alsbald zum Schauplatz schwerer Auseinandersetzungen und verwandeln sich in ein echtes Schlachtfeld.
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