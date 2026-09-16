Kult-Show
Das Warten hat (k)ein Ende: Udo-Musical kommt 2028 zurück
Die gefeierte Udo-Jürgens-Musical-Komödie "Ich war noch niemals in New York" erzählt an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes eine Geschichte über Liebe und Familienzusammenhalt. Regisseurin Carline Brouwer, die bereits bei der Weltpremiere in Hamburg im Kreativteam war und danach alle weiteren Produktionen verantwortete, hüllt das Stück in ein zeitgemäßes Gewand. Dafür werden das Buch sowie die Arrangements überarbeitet und die Kostüme erhalten ein neues Design. Ein aufwändiges Bühnenbild entführt das Publikum direkt auf das Schiff.
Beliebte Hits von Udo Jürgens
Musikalisch verströmt "Ich war noch niemals in New York" gute Laune mit bekannten Titeln wie "Aber bitte mit Sahne", "Mit 66 Jahren", "Vielen Dank für die Blumen" und dem namensgebenden Titelsong. Die Shows sind ein Muss für alle Fans von Udo Jürgens sowie an alle, die eine unterhaltsame Reise erleben möchten.
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Langes Warten in Österreich
Der allgemeine Vorverkauf in Österreich startet am Freitag, den 18. September um 10 Uhr. Tourstart ist am 27. Juni 2027 - allerdings vorerst nur in Deutschland. Austro-Fans brauchen in dem Fall noch viel Geduld. In Österreich macht die Tournee im Festspielhaus Bregenz von Freitag, 19. Mai 2028, bis Sonntag, 28. Mai 2028, und in der Wiener Stadthalle (Halle F) von Dienstag, 30. Mai 2028, bis Sonntag, 18. Juni 2028, Station. Weitere Termine sind in Planung.
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