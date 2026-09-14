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Toten Hosen haben Empfehlung für Wiener Fans

Vier Männer stehen vor modernen Gemälden in der Albertina auf Parkettboden.
© Albertina
Die Toten Hosen begeisterten 55.000 Fans im Wiener Happel-Stadion. Neben politischen Ansagen gab Sänger Campino dem Publikum auch einen besonderen Kulturtipp für die Bundeshauptstadt mit auf den Weg.
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Wien. Die Düsseldorfer Punkband "Die Toten Hosen" lieferte am Samstag im voll besetzten Happel-Stadion ein zweieinhalb-stündiges Konzert unter dem Motto "Trink aus! Wir müssen gehen". Neben Punk-Klassikern wie "Opel-Gang", Party-Hits wie "Eisgekühlter Bommerlunder" und weiteren Songs wie "Wannsee", "Auswärtsspiel", "Liebeslied", "Alles aus Liebe", "Halbstark", "Alles wird vorübergehen", "Hier kommt Alex", "Wünsch dir was" sowie "Tage wie diese" gab es auch prominente Gäste: Vicky Leandros und Birgit Minichmayr traten gemeinsam mit der Band auf.

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Klare Haltung auf der Bühne

Während der Show sparte Campino nicht mit deutlichen Worten. Beim Lied "Was ist mit uns los" setzte die Gruppe ein Zeichen. Der Frontmann betonte im Rahmen der Show: "Wenn man auf einem Konzert der Toten Hosen ist, dann ist man schlichtweg auf einem Anti-Nazis-Konzert. Und deshalb ist kein einziger 'Nazis raus!'-Ruf zu viel!" Bereits zuvor hatte er sich in Deutschland lautstark gegen die AfD geäußert.

Prominenter Besuch in der Albertina

Vor dem Auftritt nutzte die Band die Zeit für Ausflüge durch Wien. Campino entzündete drei Kerzen in der Peterskirche und besuchte gemeinsam mit Bassist Andi Meurer die Albertina. Museumsdirektor Ralph Gleis führte die Rocker persönlich durch die Räumlichkeiten. Auch der deutsche Fotograf Andreas Gursky, der 2027 eine eigene Schau in der Albertina erhält, war vor Ort.

Zwei Männer unterhalten sich in einem Museum vor einem blauen Hintergrund und einem Gemälde.
© Albertina
Fünf Personen stehen aufmerksam in einem Museumsraum der Albertina und betrachten Kunstwerke.
© Albertina
Gruppe Menschen hört einem Vortragenden im Museum Albertina vor einer Picasso Bacon-Ausstellung zu.
© Albertina

Schwärmerei für Picasso und Bacon

Über ihren Facebook-Kanal teilte die Albertina ein Video vom Konzert, in dem der Sänger auf der Bühne von der Schau schwärmt.

Campino sagte auf der Bühne im Happel-Station zu den Fans: "Ganz kurz: Ich war im Albertina Museum, wir wurden da reingeschmuggelt und wir durften schon schauen, auf diese Ausstellung 'Picasso und Bacon'. Und für alle, die wirklich hier in Wien leben oder so: das geht am Donnerstag los. Wenn man Punkrock in Bildern sehen will, dann muss man da hingehen. Das ist absolut großartig." Für die Albertina ist dies eine "offizielle Empfehlung".

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