Letzte Chance auf den Oasis-Hit im Kino

Die oscarreife Doku "Don’t Look Back in Anger" zum ebenso unerwarteten wie emotionalen Oasis-Comeback läuft nur mehr bis Sonntag bei uns im Kino. 2027 folgt nächste Tour.

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12 versteckte Kameras bei den nervenaufreibenden Tourproben, hoch emotionale und tränentreibende Konzert-, Backstage- und Fan-Szenen und das erste gemeinsame Interview seit 20 Jahren. Die oscarreife Doku „Don’t Look Back in Anger” liefert nur noch dieses Wochenende in unseren Kinos einen eindringlichen Blick auf die größte Rock-Tournee und die größte Verbrüderung des Jahrzehnts. Das Comeback von Oasis. Die Annäherung der jahrelang zerstrittenen Brüder Liam und Noel Gallagher.

Die Oasis-Versöhnung ging ganz ohne Aussprache über die Bühne. © YouTube - Disney

In dramaturgisch aufwühlenden und höchst emotionalen Bildern zeigt "Peaky Blinders"-Mastermind Steven Knight die mit der "Wiederaufstehung Christi" verglichene Oasis-Reunion. Vom ersten Aufeinandertreffen bei den Proben im Londoner The Mill Studio, wo Liam grußlos kam und vorzeitig wortlos abging, über die Nervenschlacht beim Tourstart in Cardiff („Bei der letzten Probe war er nicht dabei. Und am Konzert-Tag taucht er dann auch erst 20 Minuten vor dem Auftritt auf!“) bis zur herzlichen Umarmung nach 41 Konzerten für 2,88 Millionen Fans. "All die Dinge, die uns früher aneinander gestört haben, sind verschwunden!"

Oasis-Doku zeigt auch witzige Backstage-Szenen. © Disney/YouTube

179 mal ertönt dabei das Wort "Fuck". Die großen Lebensweisheiten ja sowieso: Von "Nicht einmal Liam versteht Liam" über "Mit der Oasis-Trennung ging die ganze Welt den Bach runter" bis "Es erfordert viel Fürsorge, sich einen Scheißdreck zu scheren." Auch ein Priester gibt seinen Segen: "Vergebung ist schwer!"

"Don't Look Back inAnger" zeigt auch das erste gemeinsame Interview seit über 20 Jahren. © Thomas Zeidler

Als Highlight setzen sich Noel und Liam sogar für das erste gemeinsame Interview seit 20 Jahren zusammen. Auch um über Mick Jagger zu scherzen. "Der muss auch mit 80 noch über die Bühnen tanzen. Mit seinen Kung-Fu-Bewegungen. Ich kann weiter regungslos hinter dem Mikro stehen. Einfach genial!"

Liam und Noel gehen mit Oasis 2027 wieder auf Tour. © Samir Hussein/WireImage

Der Oasis-Film läuft noch bis Sonntag in unseren Kinos und soll noch vor Weihnachten auf Disney+ gestreamt werden. Bereits am Montag um 17 Uhr werden die Daten für die Tournee 2027 offiziell verkündet. Oasis haben dabei u.a. in Glasgow, Manchester, München, Barcelona. Amsterdam, Paris, Rom stoppen und eine Rekord-Serie in Knebworth im Visier.