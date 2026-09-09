Welche Promis beim "Schlagerbooom" dabei sind

Florian Silbereisen hält die Gästeliste für die kommende Ausgabe von "Schlagerbooom" noch weitgehend unter Verschluss. Ein prominenter Musiker hat sein Kommen allerdings bereits bestätigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schlagerstar Roland Kaiser hat gegenüber der "Bild"-Zeitung bereits bestätigt, bei Florian Silbereisens Show auf der Bühne zu stehen. Unterdessen wird auch über einen Auftritt von Bernhard Brink spekuliert. Auf dessen Website war laut "schlager.de" vorübergehend ein Termineintrag zu finden, der mittlerweile wieder entfernt wurde. Brink könnte die Show nutzen, um Werbung für seine Abschiedstour zu machen.

Roland Kaiser © Getty Images

Spekulationen über weitere bekannte Gäste

Neben Roland Kaiser und Bernhard Brink kreisen die Gerüchte um weitere große Namen der Szene. Andrea Berg gilt als mögliche Teilnehmerin, da im Oktober eine Neuauflage ihres Best-of-Albums auf den Markt kommt. Auch bei der Band Unheilig gibt es Hinweise: Am Freitag, 16. Oktober, dem Tag der Generalprobe, erscheint die Winteredition ihres Albums "Liebe Glaube Monster". Offizielle Bestätigungen für diese Auftritte fehlen jedoch bisher.

Andrea Berg © Getty Images

Mögliche Dokumentation im Ersten geplant

Ebenfalls als Kandidatinnen gehandelt werden die No Angels. Im Anschluss an den "Schlagerbooom" soll im Ersten eine Dokumentation über die Girlgroup gezeigt werden.

No Angels © Kraft Angerer

Florian Silbereisen als etablierter Moderator

Der Gastgeber der Show blickt auf eine lange Karriere zurück. Florian Silbereisen trat bereits in den 1990er-Jahren im "Musikantenstadl" auf. Seinen Durchbruch feierte er 2004 mit der Übernahme der Sendung "Feste der Volksmusik". Seit 2016 führt er alljährlich im Herbst durch den "Schlagerbooom". Neben seiner Arbeit als Moderator und Musiker gründete er das Trio Klubbb3 und ist als Schauspieler in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" aktiv. Der "Schlagerbooom" wird am Samstag, 17. Oktober, in Dortmund und im TV über die Bühne gehen.