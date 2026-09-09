Silbereisen-Show
Welche Promis beim "Schlagerbooom" dabei sind
Schlagerstar Roland Kaiser hat gegenüber der "Bild"-Zeitung bereits bestätigt, bei Florian Silbereisens Show auf der Bühne zu stehen. Unterdessen wird auch über einen Auftritt von Bernhard Brink spekuliert. Auf dessen Website war laut "schlager.de" vorübergehend ein Termineintrag zu finden, der mittlerweile wieder entfernt wurde. Brink könnte die Show nutzen, um Werbung für seine Abschiedstour zu machen.
Spekulationen über weitere bekannte Gäste
Neben Roland Kaiser und Bernhard Brink kreisen die Gerüchte um weitere große Namen der Szene. Andrea Berg gilt als mögliche Teilnehmerin, da im Oktober eine Neuauflage ihres Best-of-Albums auf den Markt kommt. Auch bei der Band Unheilig gibt es Hinweise: Am Freitag, 16. Oktober, dem Tag der Generalprobe, erscheint die Winteredition ihres Albums "Liebe Glaube Monster". Offizielle Bestätigungen für diese Auftritte fehlen jedoch bisher.
Mögliche Dokumentation im Ersten geplant
Ebenfalls als Kandidatinnen gehandelt werden die No Angels. Im Anschluss an den "Schlagerbooom" soll im Ersten eine Dokumentation über die Girlgroup gezeigt werden.
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Florian Silbereisen als etablierter Moderator
Der Gastgeber der Show blickt auf eine lange Karriere zurück. Florian Silbereisen trat bereits in den 1990er-Jahren im "Musikantenstadl" auf. Seinen Durchbruch feierte er 2004 mit der Übernahme der Sendung "Feste der Volksmusik". Seit 2016 führt er alljährlich im Herbst durch den "Schlagerbooom". Neben seiner Arbeit als Moderator und Musiker gründete er das Trio Klubbb3 und ist als Schauspieler in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" aktiv. Der "Schlagerbooom" wird am Samstag, 17. Oktober, in Dortmund und im TV über die Bühne gehen.
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