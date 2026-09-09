oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Silbereisen-Show

Welche Promis beim "Schlagerbooom" dabei sind

Florian Silbereisen
© Getty Images
Florian Silbereisen hält die Gästeliste für die kommende Ausgabe von "Schlagerbooom" noch weitgehend unter Verschluss. Ein prominenter Musiker hat sein Kommen allerdings bereits bestätigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Schlagerstar Roland Kaiser hat gegenüber der "Bild"-Zeitung bereits bestätigt, bei Florian Silbereisens Show auf der Bühne zu stehen. Unterdessen wird auch über einen Auftritt von Bernhard Brink spekuliert. Auf dessen Website war laut "schlager.de" vorübergehend ein Termineintrag zu finden, der mittlerweile wieder entfernt wurde. Brink könnte die Show nutzen, um Werbung für seine Abschiedstour zu machen.

Roland Kaiser
Roland Kaiser © Getty Images

Spekulationen über weitere bekannte Gäste

Neben Roland Kaiser und Bernhard Brink kreisen die Gerüchte um weitere große Namen der Szene. Andrea Berg gilt als mögliche Teilnehmerin, da im Oktober eine Neuauflage ihres Best-of-Albums auf den Markt kommt. Auch bei der Band Unheilig gibt es Hinweise: Am Freitag, 16. Oktober, dem Tag der Generalprobe, erscheint die Winteredition ihres Albums "Liebe Glaube Monster". Offizielle Bestätigungen für diese Auftritte fehlen jedoch bisher.

Andrea Berg
Andrea Berg © Getty Images

Mögliche Dokumentation im Ersten geplant

Ebenfalls als Kandidatinnen gehandelt werden die No Angels. Im Anschluss an den "Schlagerbooom" soll im Ersten eine Dokumentation über die Girlgroup gezeigt werden.

Auch interessant

Carpendales: Auch Annemarie frisch verliebt

"Wavin' Flag"-Sänger vom Vorwurf sexueller Gewalt freigesprochen

Liebes-Aus bei ORF-Kupplerin Nina Horowitz

No Angels
No Angels © Kraft Angerer

Florian Silbereisen als etablierter Moderator

Der Gastgeber der Show blickt auf eine lange Karriere zurück. Florian Silbereisen trat bereits in den 1990er-Jahren im "Musikantenstadl" auf. Seinen Durchbruch feierte er 2004 mit der Übernahme der Sendung "Feste der Volksmusik". Seit 2016 führt er alljährlich im Herbst durch den "Schlagerbooom". Neben seiner Arbeit als Moderator und Musiker gründete er das Trio Klubbb3 und ist als Schauspieler in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" aktiv. Der "Schlagerbooom" wird am Samstag, 17. Oktober, in Dortmund und im TV über die Bühne gehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Welche Promis beim "Schlagerbooom" dabei sind

Neuer Oscar-Boost für Austro-Film "Rose"

Noga Erez: "Wir sind Aktivisten für den Frieden"

"What the fuck!" So ließ Liam seinen Bruder Noel um Oasis zittern

Game-Show: »Schlag den Star« mit Lilli & Luna Schweiger

Action-Hit "Mayday"  weltweit Platz 1

Kidman und Bullock im Kampf gegen Liebesfluch

Magisches Comeback für Bullock und Kidman

Die Kino-Highlights der Woche

Endlich! Netflix-Hit The Gentlemen" ist zurück