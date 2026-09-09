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Nach 20 Jahren

Liebes-Aus bei ORF-Kupplerin Nina Horowitz

Nina Horowitz
© ORF
Traurige Nachrichten aus der ORF-Familie: Moderatorin Nina Horowitz und ihre langjährige Partnerin, Programmdirektorin Stefanie Groiss, haben sich nach 20 Jahren getrennt.
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Für ein Millionenpublikum ist die Kult-Sendung "Liebesg‘schichten und Heiratssachen" jeden Montag im ORF-Hauptabend ein fixer Fernsehtermin. Seit Jahren führt Moderatorin Nina Horowitz mit Schmäh und Wertschätzung durch das Format, bei dem sie beziehungswillige Singles begleitet. Nun wurde bekannt, dass die Moderatorin privat selbst vor dem Aus ihrer Beziehung steht. Horowitz hat sich von ihrer Partnerin, ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss, getrennt.

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Stefanie Groiss
Stefanie Groiss © Andreas Tischler / Vienna Press

Trennung nach zwei Jahrzehnten

20 Jahre lang war Nina Horowitz mit ihrer Journalisten-Kollegin Stefanie Groiss liiert und verpartnert. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Zuletzt hat es zwischen der Moderatorin und der heutigen ORF-Programmdirektorin jedoch nicht mehr gepasst. Zu einem Streit oder einem Rosenkrieg kam es beim Split allerdings nicht, da man sich offenbar schlicht "entliebt" hat. Die Trennung erfolgt auf offene, ehrliche und wertschätzende Weise. Weitere Hintergründe zu den genauen Umständen sind nicht bekannt. Evident ist jedoch, dass der Job als Moderatorin eines ORF-Aushängeschilds viel Zeit sowie Stress bereitet und nicht besonders familienfreundlich ist.

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