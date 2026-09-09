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CasaNova: Seltene Liebes-Show für Viktor Gernot

Ein Mann und eine Frau sitzen lachend an einem Restauranttisch mit Wein und Gläsern.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Großer Promi-Auftrieb im Wiener Kabarett-Theater CasaNova: Bei der Premiere von Thomas Strobls neuem Programm "The Sound of Strobl" hielt es niemanden auf den Sitzen.
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Strobl zog als musikalische "One-Man-Band" alle Register: Mit spielerischer Leichtigkeit sprintete er quer durch die Musikgeschichte von Wolfgang Amadeus Mozart bis zu Falco. Besondere Lacher erntete er für seine Verwandlung des Kinderlied-Klassikers "Hänschen klein" in einen coolen Gangster-Rap sowie seine stöhnende Lautschrift-Version des Welthits "Je t’aime". Das Motto des Abends: Mitsingen, Mitzappeln und Mitlachen ausdrücklich erwünscht!

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Die Riege der Promi-Gäste las sich wie das Who-is-Who der heimischen Kulturszene: Neben Austro-Legende Jazz Gitti, Musical-Diva Maya Hakvoort und Ex-Fußball-Trainer Peter Stöger zog vor allem ein Paar die Blicke auf sich.

Drei Menschen lächeln in einem vollen Restaurant bei der Premiere von "The Sound of Strobl".
Jazz GITTI, Peter STÖGER, Ulrike KRIEGLER © Andreas Tischler / Vienna Press

Kabarettist Viktor Gernot schlendere an der Seite seiner Lebensgefährtin Julia durch die CasaNova. Ein echtes Highlight für die Fotografen, schließlich hält der Bühnen-Star sein Privatleben für gewöhnlich strikt aus dem Rampenlicht. Doch um seinen langjährigen Weggefährten und Best Friends-Bandkollegen Thomas Strobl zu unterstützen, legte Gernot liebend gerne einen seiner seltenen Paar-Auftritte hin.

Ein Mann und eine Frau lächeln bei einer Veranstaltung in einem festlich beleuchteten Saal.
Thomas STROBL, Vera RUSSWURM © Andreas Tischler / Vienna Press

Fazit des Abends: Ein mitreißender Premieren-Erfolg, der nicht nur gesanglich, sondern auch prominent alle Stückeln spielte.

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