CasaNova: Seltene Liebes-Show für Viktor Gernot

Großer Promi-Auftrieb im Wiener Kabarett-Theater CasaNova: Bei der Premiere von Thomas Strobls neuem Programm "The Sound of Strobl" hielt es niemanden auf den Sitzen.

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Strobl zog als musikalische "One-Man-Band" alle Register: Mit spielerischer Leichtigkeit sprintete er quer durch die Musikgeschichte von Wolfgang Amadeus Mozart bis zu Falco. Besondere Lacher erntete er für seine Verwandlung des Kinderlied-Klassikers "Hänschen klein" in einen coolen Gangster-Rap sowie seine stöhnende Lautschrift-Version des Welthits "Je t’aime". Das Motto des Abends: Mitsingen, Mitzappeln und Mitlachen ausdrücklich erwünscht!

Seltene Liebes-Show auf dem roten Teppich

Die Riege der Promi-Gäste las sich wie das Who-is-Who der heimischen Kulturszene: Neben Austro-Legende Jazz Gitti, Musical-Diva Maya Hakvoort und Ex-Fußball-Trainer Peter Stöger zog vor allem ein Paar die Blicke auf sich.

Jazz GITTI, Peter STÖGER, Ulrike KRIEGLER © Andreas Tischler / Vienna Press

Kabarettist Viktor Gernot schlendere an der Seite seiner Lebensgefährtin Julia durch die CasaNova. Ein echtes Highlight für die Fotografen, schließlich hält der Bühnen-Star sein Privatleben für gewöhnlich strikt aus dem Rampenlicht. Doch um seinen langjährigen Weggefährten und Best Friends-Bandkollegen Thomas Strobl zu unterstützen, legte Gernot liebend gerne einen seiner seltenen Paar-Auftritte hin.

Thomas STROBL, Vera RUSSWURM © Andreas Tischler / Vienna Press

Fazit des Abends: Ein mitreißender Premieren-Erfolg, der nicht nur gesanglich, sondern auch prominent alle Stückeln spielte.