Hillinger: "Kinder werden zu weich erzogen"

Promi-Winzer spricht im "mindgames"-Podcast über Kindererziehung und warum heute alles schlechter ist.

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Im Podcast "mindgames" wird Winzer Leo Hillinger über Erziehung befragt und er findet ganz klare Worte dafür. Seiner Meinung nach, werden Kinder zu weich erzogen. "Wenn du alles in den A**** geblasen kriegst, wirst du es nicht lernen", so Hillinger. Er ist der Ansicht, dass Kinder keinen Respekt haben, wenn sie alles bekommen. Man sollte Kindern alles vorleben, denn man kann nicht mehr verlangen, wenn man selbst inkonsequent ist. "Ich bin sehr hart", gibt er im Hinblick auf Erziehung zu.

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"Wer Kartoffel füttert, hat faule Schweine, wer Fleisch füttert hat reißende Wölfe. Das ist bei Kindern das selbe. Deshalbe lebe ich es meinen Kindern vor", ergänzt Hillinger.

Fremdgeh-Beichte

Es ist nicht sein erster Auftritt im "mindgames"-Podcast. Hillinger ist quasi Stammgast im beliebten Format. In einer früheren Episode plauderte er völlig ungeniert aus dem Nähkästchen und kam dabei auf ein Kapitel zu sprechen, das wohl die wenigsten auf dem Schirm hatten: seine erste Ehe, die bereits in den 1990er-Jahren in die Brüche ging. Der Grund dafür klingt wie das Drehbuch einer tragischen Liebeskomödie, war für den Winzer damals aber wohl alles andere als lustig: "Wenn man auf Hochzeitsreise fährt und sie lernt einen anderen kennen, ist das nicht so schön."

Leo Hillinger mit Ehefrau und KIndern © Andreas Tischler / Vienna Press

Seit 2006 ist Leo Hillinger offiziell mit seiner zweiten Ehefrau Eveline verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und zeigt, dass Hillingers Sehnsucht nach Beständigkeit und Bodenständigkeit im zweiten Anlauf vollends erfüllt wurde – auch wenn das ganz private Glück heute lieber unter der Sonne Südafrikas statt im Blitzlichtgewitter zelebriert wird.