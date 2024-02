D-Day für Babler: Wen das Doskozil-Lager statt Babler will

Das EU-Wahl-Ergebnis werde "entscheiden, ob Babler Spitzenkandidat der SPÖ werde", glauben Teile des Lagers von Doskozil. Und bringen bereits eine Alternative ins Spiel.

SPÖ-Chef Andreas Babler kontert jetzt der Kritik vom steirischen SPÖ-Mandatar und FSG-Chef Josef Muchitsch, der moniert hatte, dass „der Andi (Babler) nicht als Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen“ dürfe.

SPÖ-Querschüsse gegen Andreas Babler gehen los

Die SPÖ habe in der Vergangenheit „zu wenig Kante gezeigt“. Muchitsch ist freilich nicht der Erste, der in den letzten Wochen Kritik am SPÖ-Chef oder dessen Linie geäußert hat.

Neue SPÖ-Reiberei: Gewerkschafter fordert Kurskorrektur von Babler

Ähnlich wie bereits unter Pamela Rendi-Wagner ging die SPÖ-Burgenland und Hans Peter Doskozil wieder einmal auf Solo-Pfade und wollte eine „Koalition mit der FPÖ nicht per se ausschließen“ – was wiederum Babler macht.

Doskozil reizt Babler mit Koalitionsansagen

Ludwig für anderen Stil und klar gegen Rot-Blau

Während die SPÖ Niederösterreich wiederum auf Doskozil-Kurs ist. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig distanzierte sich zuletzt freilich vom Stil Bablers und goutiert den rot-blauen U-Ausschuss nicht. Und schließt Rot-Blau - wie die Mehrheit der SPÖ - aus.

Alte Grabenkämpfe sollen Babler mürbe machen

Gehen also die alten roten Grabenkämpfe wieder los? Ja, aber die Seitenhiebe des Doskozil-Lagers dürften ein klares Ziel verfolgen.

Warum EU-Wahl für Babler entscheidend wird

Sollte die SPÖ bei der EU-Wahl am 9. Juni auf Platz 3 abstürzen, würde eine Debatte über eine „Ämtertrennung zwischen Babler als Parteivorsitzenden und einem neuen Spitzenkandidaten losgehen“, kündigt ein Roter an.

Doskozil-Fans forcieren Hergovich als SPÖ-Spitzenkandidat

Konkret würde das Doskozil-Lager, behaupten mehrere Rote, versuchen, Niederösterreichs SPÖ-Landeschef Sven Hergovich als Frontmann der SPÖ für die Nationalratswahl in Stellung zu bringen. Dieser hatte vor dem SPÖ-Kampfparteitag im Juni 2023 seine Unterstützung für Doskozil erklärt.

Roter: "Was soll an Hergovich besser sein?"

„Was soll das für einen Sinn machen? Dann schießen halt andere Teile der SPÖ gegen ihn“, zeigt sich ein SPÖ-Mann resignativ. Zudem meint ein anderer Roter: "Was soll an Hergovich besser sein? Die ÖVP schießt erst recht auf ihn. Und seine Landesgruppe schließt Rot-Blau nicht aus".

Fortsetzung folgt bestimmt ...