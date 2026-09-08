Top-Stars feiern Geheim-Charity in der Hofburg

Die exklusive Charity-Gala "KIDS FUTURE UNLOCKED" ging Dienstagabend in der Wiener Hofburg in die zweite Runde. Ziel des Events ist die Unterstützung der St. Anna Kinderkrebsforschung.

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Die glamouröse Veranstaltung stand am Dienstag in der Hofburg am Programm. Eingeladen wurde vom Ambassador Circle der St. Anna Kinderkrebsforschung. Ziel der Spendengala ist es, die Kinderkrebsforschung voranzutreiben und die Heilungschancen betroffener Kinder nachhaltig zu verbessern. Bereits beim ersten Anlauf im vergangenen Jahr setzte das Event ein starkes Zeichen: Durch exklusive Money-can’t-buy-Auktionen und Spenden konnten mehr als 550.000 Euro gesammelt werden.

Lili Paul und Dominic Thiem © Andreas Tischler / Vienna Press

Hochkarätiges Programm mit internationalen Stargästen

An diesen Erfolg wollte der Ambassador Circle, bestehend aus Daniel Jelitzka (Eigentümer und Geschäftsführer der JP Immobilien Gruppe), Eric Demuth (Executive Chairman & Präsident des Verwaltungsrats von Bitpanda), Michael Höllerer (CEO Raiffeisen Bank International) sowie dem Unternehmer und Ex-Tennisprofi Dominic Thiem - der mit seiner Liebe Lili Paul über den Red Carpet flanierte - dieses Jahr anknüpfen. Durch den Abend führten Annemarie und Wayne Carpendale. Auch der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz und US-Sängerin Melody Gardot hatten sich ebenfalls für die große Gala angekündigt.

Kids Future Unlocked 1 / 12 Wayne und Annemarie Carpendale mit Eric Demuth und Laura Sänger © Andreas Tischler / Vienna Press Lili Paul und Dominic Thiem © Andreas Tischler / Vienna Press Patricia Schalko © Andreas Tischler / Vienna Press

Exklusive Erlebnisse für den guten Zweck

Weitere hochkarätige VIPs wie ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Unternehmerin Elisabeth Köstinger, Bäckerei-Mogul Kurt Mann, Society-Lady Patricia Schalko, ÖFB-Präsident Josef Pröll, Top-Manager Sigi Wolf, Comedian Michael Mittermeier, Banker Andreas Treichl und Mode-Unternehmerin Laura Sänger waren ebenfalls zu Gast in der Hofburg. Im Mittelpunkt standen erneut einzigartige Money-can’t-buy-Erlebnisse, die im Rahmen der Veranstaltung ersteigert werden können.