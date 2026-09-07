Todes-Drama um Miss Austria Lucia Sisic

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Sie war seit 2024 die amtierende schönste Frau des Landes. Jetzt ist die amtierende Miss viel zu früh von uns gegangen.

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Sie war die schönste Frau Österreichs und wurde gerade einmal 22 Jahre alt. Miss Austria Lucia Sisic verstarb dieser Tage viel zu jung. Die Wienerin wurde 2024 zur Miss gewählt und war bis jetzt die amtierende Beauty-Queen, da es danach keine Wahl mehr gab.

Herzprobleme seit ihrer Geburt

Lucia wurde laut eigenen Angaben mit einem Problem der Herzklappe geboren. Sie unterzog sich insgesamt sieben Operationen am Herzen. Die letzte erst letzten Winter. Nach der OP teilte sie ein Gesundheits-Update auf Instagram und freute sich über den erfolgreichen Eingriff.

Lucia Sisic und Christopher Dengg © Andreas Tischler / Vienna Press

In den sozialen Netzwerken posten Freunde bereits ihre Beileidsbekundungen. "Mit großer Trauer und Fassungslosigkeit haben wir die Nachricht vom Tod unserer lieben Lucija Šišić erhalten. Lucija war eine junge Frau von außergewöhnlicher Schönheit, doch vor allem war sie ein Mensch, dessen Lächeln, Güte und Herzlichkeit tiefe Spuren in den Herzen all jener hinterlassen haben, die sie kannten. Mit ihrer Schönheit und ihrer Persönlichkeit gewann sie zunächst den Titel Miss Vienna und im Jahr 2024 schließlich auch den Titel Miss Austria. Sie war der ganze Stolz ihrer Eltern, deren Wurzeln in unserer Posavina liegen, und der gesamten kroatischen Gemeinschaft in Österreich", postete der Vorsitzende der kroatischen Kultus-Gemeinde im Gedenken.

© Andreas Tischler / Vienna Press

"Ich bin zutiefst geschockt. Sie war wie eine Schwester für mich. Gerade in der Zeit, wo wir gemeinsam das Amt ausgeübt haben. Sie wird uns allen sehr fehlen", so Mister Austria Christopher Dengg gegenüber oe24.