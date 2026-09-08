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Hochkarätige Gala

Lotterien feierten 40er im Wiener Konzerthaus

Robert Chvátal, Robert Zadrazil, Andreas Bierwirth, Martin Škopek, Wolfgang Hattmannsdorfer, und Erwin van Lambaart
© Christian Mikes
Die Österreichischen Lotterien feierten ihr 40-jähriges Bestehen gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft.
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Das Jubiläum im Wiener Konzerthaus diente dem Rückblick auf vier erfolgreiche Jahrzehnte sowie der Ausrichtung auf die Zukunft. Das Unternehmen betonte dabei Werte wie Vertrauen, Verantwortung, Innovationskraft und nachhaltigen Nutzen für Österreich.

Prominente Festgäste im Wiener Konzerthaus

Die breite gesellschaftliche Verankerung zeigte sich in der hochkarätigen Gästeliste. Unter den Anwesenden befand sich auf Einladung der Lotterien-Vorstände Andreas Bierwirth, Martin Skopek, und Erwin van Lambaart allen voran Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Ebenso vor Ort waren ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Allwyn-CEO Robert Chvatal, Novomatic-Vorstand Stefan Krenn und Aufsichtsratsvorsitzender Robert Zadrazil.

Ralf Rangnick, Kristina Sprenger, Veronika Aigner, Johannes Aigner und Elisabeth Aigner
Ralf Rangnick, Kristina Sprenger, Veronika Aigner, Johannes Aigner und Elisabeth Aigner © Christian Mikes

Vertreter aus Medien und Wirtschaft

Aus der Medien- und Wirtschaftsbranche besuchten ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher und der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig die Veranstaltung. Weiters kamen Presse-Geschäftsführer Rainer Nowak, VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger, Mediengruppe-Österreich-Geschäftsführer Niki Fellner sowie A1-Vorstand Thomas Arnoldner.

Rainer Nowak, Clemens Pig und Niki Fellner
Rainer Nowak, Clemens Pig und Niki Fellner © Fuhrich

Zahlreiche Partner und Vertretungen anwesend

Zahlreiche Partnerorganisationen und Interessensvertretungen prägten den Abend im Konzerthaus. Darunter waren Martina Löwe für die Krebshilfe, Germain Weber für die Kinderhilfe und Erich Fenninger für die Seniorenhilfe. Auch Anton Henckel Donnersmarck, Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir, Franz Patay, Horst Nussbaumer, Maria Rauch-Kallat, Tiergarten-Schönbrunn-Direktor Stefan Hering-Hagenbeck, Sport-Austria-Präsident Hans Niessl und Josef Wiedenhofer waren anwesend.

Erwin van Lambaart und Alexandra Meissnitzer
Erwin van Lambaart und Alexandra Meissnitzer © Fuhrich

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