So trauert die Society um tote Miss Austria

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Die österreichische Society trauert um die amtierende Miss Austria Lucia Sisic. Die junge Wienerin ist unerwartet im Alter von nur 22 Jahren verstorben.

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Wien. Die österreichische Modelbranche steht unter Schock. Lucia Sisic, die seit 2024 den Titel der amtierenden Miss Austria trug, ist völlig unerwartet gestorben. Die 22-jährige Wienerin kämpfte bereits seit ihrer Geburt mit gesundheitlichen Problemen und litt an einem Herzklappenfehler. Aus diesem Grund musste sich die junge Frau in den vergangenen Jahren insgesamt sieben Operationen unterziehen.

Letzter Eingriff und Urlaub

Ihre letzte Operation fand erst Ende 2025 statt. Damals zeigte sie sich noch optimistisch und schrieb auf Instagram: "Ich habe nun auch meinen 7. Eingriff hinter mir und bin überglücklich, dass ich nun offiziell - hoffentlich für ein paar Jahre - eine Pause haben darf". Erst vor rund drei Wochen teilte sie auf der Plattform noch Bilder aus ihrem Urlaub in Bosnien und Herzegowina. Die Eltern der Verstorbenen stammen genauer gesagt aus der nordöstlichen Region Bosanska Posavina.

So trauert die Society

Der unerwartete Tod löste in Österreich große Bestürzung aus. Unter einem Trauer-Posting von "Mission Austria" auf Facebook sammeln sich zahlreiche Kommentare aus der Society, die Abschied nehmen. So kommentierte das Welser Model Doris Grausam: "Schrecklich! Mein tiefes Mitgefühl der Familie und ihren Freunden." Der "Mister Austria" Christopher Dengg verabschiedete sich mit den Worten: "Ruhe in Frieden liebe Lucia! Mein aufrichtiges Beileid gegenüber der ganzen Familie! Du bleibst in unserem Herzen mit deiner liebevollen und fürsorglichen Art." Die Villacher Schlagersängerin Petra Melcher alias "Adriana" schrieb: "Mein herzliches Beileid! Ruhe in Frieden liebe Lucia!" Auch Event-Fotografin Simona Katzlinger kommentierte: "So traurig …..ruhe in Frieden!" Miss Europe Beatrice Turin fügte hinzu: "Mein herzliches Beileid und viel Kraft an die Familie und Freunde. Sie bleibt in den Herzen." Zudem verabschieden sich Freunde und Familie in eigenen Facebook-Postings von Lucia Sisic.

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Emotionale Worte von "Mission Austria"

Die Organisation "Mission Austria" veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite einen ausführlichen Nachruf: "Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir erfahren, dass unsere Miss Austria 2024, Lucia Sisic, verstorben ist. Lucia wird uns als wundervolle junge Frau in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden. Liebe Lucia, du wirst immer ein Teil unserer Miss-Austria-Familie bleiben. Ruhe in Frieden. "