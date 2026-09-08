Österreich weint um Miss Austria Lucia

Die österreichische Modelbranche steht unter Schock: Die amtierende Miss Austria Lucia Sisic ist verstorben. Die Wienerin wurde nur 22 Jahre alt und kämpfte jahrelang mit Herzproblemen.

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Wien. Lucia Sisic, die seit dem Jahr 2024 den Titel der amtierenden Miss Austria trug, ist im Alter von nur 22 Jahren gestorben. Die junge Lehramtsstudentin musste bereits kurz nach ihrer Geburt im Jahr 2004 am offenen Herzen operiert werden, da sie mit einem Herzklappenfehler zur Welt kam. Es folgten weitere operative Eingriffe während ihrer Kindheit und Jugend. Insgesamt unterzog sich die Wienerin sieben Operationen am Herzen. Die letzte fand erst Ende 2025 statt, woraufhin sie ein Gesundheits-Update auf Instagram teilte: "Ich habe nun auch meinen 7. Eingriff hinter mir und bin überglücklich, dass ich nun offiziell - hoffentlich für ein paar Jahre - eine Pause haben darf".

Triumph im Jahr 2024

Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen startete die junge Frau in der heimischen Modelbranche durch. Zunächst gewann sie bei der Kür in der Lugner City im Jänner 2024 den Titel "Miss Vienna". Es folgten zahlreiche Medienauftritte, darunter auch der Besuch des Wiener Opernballs mit Richard Lugner im Februar 2024.

Schließlich setzte sie sich im September desselben Jahres bei der Wahl zur "Miss Austria" im Rahmen der "Vienna Fashion Week" erfolgreich gegen ihre Konkurrentinnen durch. Da die Wahl in den Jahren 2025 und 2026 aus Mangel an Sponsoren abgesagt wurde, blieb sie bis zuletzt die amtierende Beauty-Queen des Landes. In dieser Rolle engagierte sie sich intensiv für die Bewusstseinsbildung von Herzerkrankungen, insbesondere bei Kindern.

Halt im Glauben

Große Kraft schöpfte die 22-Jährige, deren Eltern aus der Region Bosanska Posavina in Bosnien und Herzegowina stammen, aus der Religion. Gegenüber dem Portal "allewelt" erklärte sie: "In meiner Kindheit spielte mein Glaube eine sehr wichtige Rolle, besonders wegen meiner gesundheitlichen Herausforderungen. Durch diese schwierigen Zeiten habe ich eine starke Verbindung zu Gott aufgebaut, da ich ihn immer an meiner Seite brauchte." Auch ihren Alltag strukturierte sie bewusst. Neben dem intensiven Studium ging sie gerne spazieren und besuchte am Sonntagabend mit Freundinnen die Messe. Vor rund drei Wochen teilte sie auf Instagram noch Bilder von einem Urlaub in der Heimat ihrer Eltern.

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Große Trauer um Lucia Sisic

In den sozialen Netzwerken häufen sich nun die Beileidsbekundungen von Wegbegleitern. Mister Austria Christopher Dengg zeigte sich gegenüber "oe24" bestürzt: "Ich bin zutiefst geschockt. Sie war wie eine Schwester für mich. Gerade in der Zeit, wo wir gemeinsam das Amt ausgeübt haben. Sie wird uns allen sehr fehlen".

Auch Familienfreund Miroslav Piplica nahm auf Facebook Anteil: "Unsere Lucia ist gegangen, viel zu früh und für immer." Er ergänzte: "Lucia war ein Mädchen von außergewöhnlicher Schönheit, aber vor allem ein junger Mensch, dessen Lächeln, Freundlichkeit und Herzlichkeit einen bleibenden Eindruck in den Herzen der Menschen hinterließen, die sie kannten".

Die österreichische Modelbranche verliert damit eine starke und engagierte junge Frau.