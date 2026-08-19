Italienische Stadt verbietet jetzt Fahrräder

Stadtchef war kürzlich von E-Bike angefahren worden

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Der Bürgermeister der norditalienischen Stadt Como verbietet Fahrräder im Stadtzentrum. Bürgermeister Alessandro Rapinese verteidigt die geplante Regelung, die sowohl Fahrräder als auch E-Bikes betrifft. Die Entscheidung ergriff der Bürgermeister, nachdem er von einem E-Bike angefahren und verletzt wurde. Sein Beschluss sorgt bei Parteien, Bürgerinitiativen und Geschäftsleuten für Proteste. Eine Bürgerinitiative plant bereits eine Fahrraddemonstration.

Rapinese begründet das Verbot vor allem mit dem Schutz der Fußgänger. In einer Videobotschaft erklärte der Bürgermeister, Fußgänger seien zum Gehen unterwegs und Fahrräder hätten in Fußgängerzonen grundsätzlich nichts zu suchen. Wer ein Fahrrad durch eine solche Straße bringen müsse, solle es schieben.

Lieferungen künftig nur noch zwischen 6 und 11 Uhr erlaubt

Der Bürgermeister der Stadt am Comer See räumte zugleich ein, dass seine persönliche Erfahrung seine Haltung zum Thema Fahrräder beeinflusst habe. "Die Menschen handeln aufgrund ihrer Erfahrungen", sagte Rapinese laut Medienangaben. Ihm sei dadurch bewusst geworden, was es bedeute, von einem solchen Fahrrad erfasst zu werden.

Die geplante Regelung geht allerdings über das Fahrradverbot hinaus. In der historischen, von Stadtmauern umgebenen Altstadt mit vielen Touristen sollen Lieferungen künftig nur noch zwischen 6 und 11 Uhr erlaubt sein. Zudem sollen die Fußgängerbereiche ausgeweitet und bestimmte Zonen rund um die Uhr für sämtliche Fahrzeuge gesperrt werden. Auch Autos von Gästen von Airbnb-Unterkünften sollen dort nicht mehr fahren dürfen. Besonders umstritten ist die Ausweitung des Fußgängerbereichs auf Straßen, die bisher nicht vollständig gesperrt waren.

Kritik kommt unter anderem von verschiedenen Parteien. Auch Geschäftsleute befürchten Nachteile durch die neuen Beschränkungen. Die Bürgerinitiative "Nova Como" bereitet eine Protestfahrt mit Fahrrädern vor. Rapinese weist die Kritik zurück und argumentiert, in den verkehrsberuhigten Bereichen seien Fußgänger den Radfahrern an Zahl deutlich überlegen. Künftig müssten sie sich dort auch nicht mehr vor schnell fahrenden Lieferdiensten fürchten.