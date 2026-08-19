Top-Manager stirbt auf Hochzeitsreise

Dramatische Szenen auf der griechischen Kykladen-Insel Sifnos: Ein Hubschrauber stürzt beim Landeanflug ab, explodiert und geht in Flammen auf. Für die drei Insassen kommt jede Hilfe zu spät.

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Unter den Opfern befinden sich der 31-jährige britische Finanzmanager Alexander Cromie und seine 30-jährige Ehefrau Marie Ebert. Das berichtet der britische "Telegraph".

Besonders tragisch: Das Paar hatte gerade erst geheiratet und befand sich auf Hochzeitsreise. Auch der 53-jährige Pilot starb. Der ehemalige Luftwaffenoffizier galt als sehr erfahren.

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Crome arbeitete für Blackstone als Vizepräsident in einem exklusiven Geschäftsbereich für vermögende Privatkunden in London.

Nur 30 Meter vom Landeplatz entfernt

Die Maschine vom Typ Bell 206 soll sich nur rund 30 Meter vom vorgesehenen Landeplatz entfernt befunden haben. Gegen 18.17 Uhr verlor der Pilot offenbar die Kontrolle. Der Helikopter stürzte ab und ging sofort in Flammen auf.

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Die genaue Ursache ist noch unklar. Aufnahmen sollen zeigen, wie die Maschine kurz vor dem Absturz ins Trudeln geriet. Ermittler prüfen unter anderem einen möglichen technischen Defekt. Ein Ausfall des Triebwerks gilt derzeit als eine mögliche Ursache.