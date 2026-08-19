Drama in England
Eltern und Teenager-Tochter ertrinken beim Baden im Meer
Drei Familienmitglieder sind bei einem Badeunfall vor der englischen Küste ertrunken. Ein Mann, eine Frau und eine Jugendliche seien gestorben, berichtete die Polizei der südenglischen Grafschaft Sussex. Es handelt sich um ein Paar und ihre Tochter im Teenager-Alter. Zudem wurde den Angaben zufolge ein jüngeres Mädchen in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.
Die Familie stammte demnach aus dem Ausland, nähere Angaben zur Herkunft der Opfer machten die Behörden zunächst nicht. Die vier seien zum Schwimmen bei der Stadt Shoreham-by-Sea westlich von Brighton ins Meer gegangen und "bedauerlicherweise in Schwierigkeiten geraten", hieß es laut Sky News von der Polizei. PA zufolge waren auch zwei Rettungshubschrauber wegen des Unfalls am Nachmittag im Einsatz.
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