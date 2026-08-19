oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Drama in England

Eltern und Teenager-Tochter ertrinken beim Baden im Meer

Blick auf den Shoreham Harbour und River Adur mit Wohnhäusern und Booten unter Wolken.
© Getty Images/iStockphoto
Nur die zweite Tochter der Familie überlebte.
OE24 auf Google bevorzugen

Drei Familienmitglieder sind bei einem Badeunfall vor der englischen Küste ertrunken. Ein Mann, eine Frau und eine Jugendliche seien gestorben, berichtete die Polizei der südenglischen Grafschaft Sussex. Es handelt sich um ein Paar und ihre Tochter im Teenager-Alter. Zudem wurde den Angaben zufolge ein jüngeres Mädchen in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Kieselstrand in Shoreham-by-Sea mit Wellen und blauem Himmel im Hintergrund.
Shoreham-by-Sea © Getty Images/iStockphoto

Die Familie stammte demnach aus dem Ausland, nähere Angaben zur Herkunft der Opfer machten die Behörden zunächst nicht. Die vier seien zum Schwimmen bei der Stadt Shoreham-by-Sea westlich von Brighton ins Meer gegangen und "bedauerlicherweise in Schwierigkeiten geraten", hieß es laut Sky News von der Polizei. PA zufolge waren auch zwei Rettungshubschrauber wegen des Unfalls am Nachmittag im Einsatz.

Auch interessant

Jamal Musiala: Das bedeutet die Schock-Diagnose

Konkretes Angebot: Transfer-Knall um David Alaba (34)

Zu teuer: Italiener verzichten auf ihren Espresso

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wiener Börse startet im Plus, ATX bei 2.015,14

"Obnulit" – Bei diesem Wort töten Russen eigene Kameraden

US-Börsen schließen mit Kursverlusten

Eltern und Teenager-Tochter ertrinken beim Baden im Meer

Top-Manager stirbt auf Hochzeitsreise

Schwarze-Witwe-Männchen vererben Trick gegen Tod beim Sex

Isabelle Daniel: Das Interview mit Thomas Stelzer

Thiem gibt weiteres Statement ab

Zu teuer: Italiener verzichten auf ihren Espresso

Sepp Schellhorn über Schanigarten-Öffnung