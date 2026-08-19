Jamal Musiala: Das bedeutet die Schock-Diagnose

Bayern-Star Jamal Musiala ging im letzten Testspiel gegen Heidenheim erneut zu Boden und musste nach nur wenigen Minuten ausgewechselt werden.

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Der deutsche Fußball-Teamspieler Jamal Musiala von Bayern München hat sich nach seinem erneuten Zusammenbruch beim 4:2-Testsieg bei Heidenheim zu Wort gemeldet und zumindest leichte Entwarnung gegeben. "Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut!", teilte der 23-Jährige in den sozialen Medien mit. "Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind."

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Musiala war in der Partie beim Bundesliga-Absteiger genau wie beim Test gegen RB Leipzig (3:1) am vergangenen Samstag zusammengesackt und von medizinischem Personal auf dem Rasen behandelt worden. Erneut verließ er benommen das Feld - nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung. Für ihn seien solche Momente aktuell Teil des Alltags, erklärte Musiala. "Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch. Der FC Bayern und mein privates Umfeld sind immer an meiner Seite und unterstützen mich auf diesem Weg. Wichtig ist, es besteht kein darüber hinausgehendes gesundheitliches Risiko."

"Fußball spielen könnte Musiala weiterhin"

Es sei "in enger Abstimmung und in regelmäßigem Austausch mit den Experten" sein persönlicher Wunsch gewesen, sich "der Herausforderung zu stellen und mit der Freigabe der neurologischen Fachärzte weiter dem zu widmen, was mir bei der Genesung am meisten hilft: Einfach meinen Alltag zu leben und meiner Passion, Fußball zu spielen, weiter nachzugehen. Dafür habe ich die Verantwortung übernommen." Er wähne sich auf einem "guten Weg".

Neurologe Prof. Christoph Kleinschnitz erklärt gegenüber der BILD, dass möglicherweise ein epileptischer Anfall beziehungsweise eine sogenannte Absence-Epilepsie dahinterstecken könnte. Für eine genaue Diagnose seien allerdings weitere Untersuchungen notwendig. Die Erkrankung sei grundsätzlich gut behandelbar, könne jedoch eine dauerhafte Therapie erforderlich machen. Nach Einschätzung des Experten wäre Fußball für Musiala grundsätzlich weiterhin möglich.