Bayern-Knall um Ex-DFB-Keeper

Der Premier-League-Keeper Bernd Leno (34) steht offenbar auf der Liste vom FC Bayern München. Dabei soll er eine wichtige Rolle einnehmen.

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Beim FC Bayern München bahnt sich im kommenden Sommer ein tiefgreifender Generationswechsel zwischen den Pfosten an. Weil Manuel Neuer und Sven Ulreich vor ihrem Abschied beim Rekordmeister stehen könnten, rückt neben Kronprinz Jonas Urbig nun auch England-Legionär Bernd Leno in den Fokus.

Wachablöse an der Säbener Straße nimmt Formen an

An der Münchner Säbener Straße laufen die Weichenstellungen für die Zukunft auf Hochtouren. Nach einer beispiellosen Ära deutet sich an, dass Manuel Neuer und sein langjähriger Vertreter Sven Ulreich mit Saisonende ihre Handschuhe beim deutschen Rekordmeister an den Nagel hängen könnten. Die sportliche Führung um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund verfolgt dabei ein klares Konzept für die Zeit danach: Das Vertrauen soll dem hochtalentierten Jonas Urbig als neuer Nummer eins gehören.

Um dem jungen Schlussmann den immensen Druck auf der großen Bühne zu nehmen, soll ihm ein gestandener Routinier als verlässlicher Backup zur Seite gestellt werden. Bislang galten vor allem Bundesliga-Keeper aus dem erweiterten Kreis als heiße Kandidaten:

Finn Dahmen: Der Stammtorhüter des FC Augsburg, der in der Bundesliga seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hat.

Der Stammtorhüter des FC Augsburg, der in der Bundesliga seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hat. Marvin Schwäbe: Der erfahrene Rückhalt des 1. FC Köln, der bereits mehrfach mit Erstligaklubs in Verbindung gebracht wurde.

Bernd Leno steht auf der Liste des Rekordmeisters

Nun bringt die "Bild"-Zeitung einen prominenten Neuzugang für die Kandidatenliste ins Spiel: Bernd Leno. Der neunfache deutsche Nationaltorhüter steht aktuell beim englischen Premier-League-Klub FC Fulham unter Vertrag und soll das Interesse der Münchner geweckt haben. Für Leno selbst sei ein Wechsel nach München durchaus reizvoll – nicht zuletzt, weil er damit wieder in unmittelbarer Nähe zu seiner schwäbischen Heimat leben und arbeiten könnte.

Leno bringt enorme nationale und internationale Routine mit:

233 Bundesliga-Einsätze: Von 2011 bis 2018 hütete er das Tor von Bayer Leverkusen und zählte konstant zu den stärksten Keepern der Liga.

Von 2011 bis 2018 hütete er das Tor von Bayer Leverkusen und zählte konstant zu den stärksten Keepern der Liga. Premier-League-Erfahrung: 2018 folgte der Wechsel zum FC Arsenal nach London, wo er über Jahre den Kasten der "Gunners" sauber hielt.

2018 folgte der Wechsel zum FC Arsenal nach London, wo er über Jahre den Kasten der "Gunners" sauber hielt. Stammkeeper bei Fulham: Seit Sommer 2022 steht er bei den "Cottagers" zwischen den Pfosten.

Zwar läuft Lenos Arbeitspapier in London im kommenden Sommer aus, allerdings besitzt der FC Fulham eine Klausel zur einseitigen Vertragsverlängerung mit seinem Nummer-eins-Torhüter. Ein ablösefreier Transfer ist damit keineswegs garantiert.

Heikle Rollenfrage nach DFB-Absage

Die entscheidende Frage für die Bayern-Bosse lautet jedoch, ob sich Leno mit der Rolle des loyalen Helfers im Hintergrund anfreunden kann. Seine Aufgabe bestünde primär darin, Urbig bei dessen Entwicklung zu fördern und im Bedarfsfall ohne Spielpraxis auf Top-Niveau zu funktionieren.

Dass Leno mit der Reservistenrolle hadern kann, zeigte sich erst im Oktober 2024. Damals sorgte der Torhüter bundesweit für Schlagzeilen, als er eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschend ausschlug. Der Grund: Leno war von vornherein lediglich als Ersatzmann ohne Einsatzgarantie eingeplant gewesen. Seit dieser Absage wurde der Routinier nicht mehr für die DFB-Auswahl nominiert. Die Bayern-Verantwortlichen müssen daher genau abwägen, ob das sportliche Profil mit den Ansprüchen an das Mannschaftsgefüge harmoniert.