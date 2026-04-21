oe24.at Welt © Getty Iran Trump: Waffenruhe mit Teheran wird verlängert Von Online Redaktion 21.04.26, 22:27 Teilen Mehr in Kürze... Mehr in Kürze... Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden. Die Top-Stories vom oe24 E-Paper Vici Swarovski DARUM wieder blond - Verwirrung um Haarfarbe Vienna City Marathon: Läufer (39) attackierte Ehefrau und Polizistin Rückkehr zur 365-Euro-Jahreskarte "nicht realistisch" Justiz-Skandal um Schmid-Ermittlungen Rattengift im Babybrei: Erpresser fordern 2 Millionen Austro-"Tatort": Mückstein zeigt Neuhauser und Krassnitzer als "alte Hasen" Crash mit Streifenwagen: Drei Polizisten verletzt Marko Arnautovic mit Geständnis: "Bin in eine Depression reingekommen" Gestrandeter Wal Timmy schwamm sich selbst frei Neuer Orban? Putin-Freund gewinnt in Bulgarien