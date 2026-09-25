Musiala-Schock nach Klopp-Debüt: DFB-Star reist ab

Das Debüt von Jürgen Klopp hatte sich Fußball-Deutschland ganz anders vorgestellt! Nach dem 1:1 gegen die Niederlande folgt nun der nächste Dämpfer: Jamal Musiala und Kai Havertz fallen verletzt aus. Musiala zog sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu, Havertz eine Muskelzerrung.

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Der Schock um Musiala kam unmittelbar vor dem Anpfiff in Amsterdam. Der Bayern-Star war für Jürgen Klopps erstes Spiel als Bundestrainer fest eingeplant, musste beim Aufwärmen aber plötzlich passen. Nadiem Amiri rückte kurzfristig in die Startelf. Nach dem Spiel ging es für Musiala direkt ins MRT – nun herrscht Klarheit.

Klopp: »Nicht das gesundheitliche Problem«

"Es handelt sich nicht um das gesundheitliche Problem. Es sind muskuläre Probleme, ich stand direkt neben ihm, als es beim Aufwärmen passiert ist", erklärte Klopp nach Abpfiff. Der 23-Jährige hatte sich nach gesundheitlichen Problemen in der Saisonvorbereitung gerade wieder Schritt für Schritt an die volle Belastung herangearbeitet. Zur Erinnerung: Musiala war im Sommer innerhalb weniger Tage sogar zweimal auf dem Spielfeld zusammengeklappt und hatte anschließend über Kreislauf- beziehungsweise neurologische Beschwerden geklagt.

Umso bitterer kommt der neuerliche Rückschlag. Beim 7:0 gegen Union Berlin hatte Musiala erstmals in dieser Saison 90 Minuten absolviert, dabei ein Tor erzielt und eines vorbereitet. Klopp wollte ihm nun auch im DFB-Team weitere Spielpraxis und Rhythmus geben. Stattdessen geht es zurück nach München. Wie lange der Bayern-Star ausfällt, ist noch offen.

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Auch Havertz muss vorzeitig abreisen

Damit nicht genug: Auch Kai Havertz erwischte es gegen Oranje. Der Arsenal-Profi musste nach rund 30 Minuten angeschlagen vom Feld, bei ihm wurde eine Muskelzerrung diagnostiziert. Auch Havertz steht damit für das nächste Länderspiel nicht zur Verfügung.

Klopp hatte bereits unmittelbar nach dem 1:1 befürchtet, dass beide Offensivkräfte für Sonntag ausfallen könnten. Nun ist es Gewissheit. Gegen Griechenland muss der neue Bundestrainer damit auf Musiala und Havertz verzichten. Immerhin reagierte der 59-Jährige schnell: Florian Wirtz und Jonathan Burkardt wurden vorzeitig zum Team beordert.