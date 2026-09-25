Neuer Dacia Striker

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Dacia Striker: Stylisher Kombi im SUV-Stil

Dacia nimmt weiter kräftig Fahrt auf. Upgedatet sind Sandero & Sandero Stepway (jetzt auch Mildhybrid-Versionen). Der Bigster legt gerade los. Der Klein-Elektriker Spring ist erneuert (auf Basis der Renault Twingo-Technik). Jetzt macht sich der Nächste, der Striker klar zum Start. Er gehört, wie der Bigster, ins C-Segment, er ist nach den bereits Genannten sowie dem Jogger und dem Duster das siebente Modell des Portfolios.

Rumänen fahren auf neuen Wegen im C-Segment

Dieses Mal ist es ein Kombi, mit SUV-Zitaten dekoriert und mit mild respektive voll hybridisierten Benzinern motorisiert: 1,8-Liter-Vierzylinder, mit 155 PS und Frontantrieb, gekoppelt an eine stufenlose Multimode-Automatik, 1,2-Liter-Dreizylinder mit 155 PS und Allradantrieb (Elektromotor an der Hinterachse), kombiniert mit sechsstufiger Direktschaltung.

Die Modellpalette steigert sich auf sieben Typen

Franko-rumänische Kombi-Interpretation mit reichlich SUV-Zitaten. © Pressefoto Dacia International

Respektable Bodenfreiheit bringen Fronttriebler und Allradler mit. Im Vollhybriden sind es neunzehn, im Mildhybriden zwanzig Zentimeter. Die Dimensionen: L x B x H: 4.620 x 1.820 x 1.530 Millimeter, Radstand 2.700 Millimetern. Laderaumvolumen: ab 600 und bis zu rund 1.600 Liter. Schwer macht er sich’s nicht er wiegt ab etwa 1.400 Kilo. Die maximale (gebremste) Anhängelast kann mit dem 2WD bis zu 1.250, mit dem 4WD bis zu 1.500 Kilo ausmachen.

Minimalistisches Cockpit, auf Höhe der aktuellen Technik. © Pressefoto Dacia International